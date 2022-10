Il Rotary Canosa si schiera contro la Polio

Lunedì 24 ottobre ricorre il, la giornata che annualmente il Rotary International dedica totalmente e a livello mondiale alla eradicazione della poliomielite. Anche il(come, del resto, la totalità deisi impegna nella campagna, invitando la cittadinanza a prendere coscienza delle sfide portate avanti dall'associazione e dagli altri membri della famiglia rotarianaproseguendo l'opera compiuta già nel corso degli scorsi anni e rilanciandola con l'ausilio di raccolte fondi da destinare allaIn passato, infatti, il Rotary di Canosa ha messo in atto conferenze divulgative per informare la collettività dell'importanza dell'eradicazione della Polio raccogliendo fondi per diffondere la vaccinazione che, per fortuna, si è dimostrata molto efficace. In questi giorni, il Club presieduto daha potuto contare anche sull'iniziativa dei ragazzi del locale Rotaract, il quale si è rivolto alle scuole canosine raccogliendo una utile somma tra professori e studenti sensibilizzati al tema.Grazie agli studi sinora finanziati è stato possibile limitare fortemente la diffusione della patologia. Per quanto negli Stati industrializzati tale malattia è in gran parte sconfitta, tuttavia essa sussiste ancora in particolare nei Paesi in via di sviluppo. Ma non solo: le cure e le vaccinazioni sinora finanziate sono state utili pure alla prevenzione di altre malattie (incluso il CoViD-19).Va ricordato, comunque, come pochi centesimi siano indispensabili per la ricerca o per la distribuzione di un vaccino e, dunque, sufficienti a salvare più vite, soprattutto quelle dei bambini (le stime parlano di oltre 2,5 miliardi di giovani individui immunizzati o da immunizzare in tutto il mondo). Grazie agli sforzi ultratrentennali del Rotary in primis, nonché dei suoi partner impegnati in questa battaglia (su tutti, Bill e Melinda Gates, senza tralasciare la collaborazione dell'UNICEF e dell'OMS), quasi 19 milioni di persone sono state salvate dalla paralisi e oggi sono in grado di camminare, mentre più di 1,5 milioni di persone sono invece scampate addirittura alla morte.Venerdì 21 e sabato 22, a Ginevra (Svizzera), presso la sede dell'si è tenuta una importantissima conferenza in merito all'eradicazione della poliomielite: tra i protagonisti, proprio il Rotary International, rappresentato – di fronte alla particolare Agenzia delle Nazioni Unite – dalla Presidente Internazionale in carica Jennifer E. Jones che, tra l'altro, ha annunciato un approntamento di 150 milioni di Dollari USA proprio per questo service. Una delegazione di soci di Canosa, invece, ha avuto l'onore di partecipare a tale convegno unitamente ad altri provenienti da più Club del Distretto 2120.