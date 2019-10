L'Italia ha urgente bisogno di un’ampia riforma fiscale.

Interessante incontro sul temacon il relatore p, Economista Ordinario all'Università di Tor Vergata, tenutosi lo scorso 11 ottobre presso l'auditorium del Jolie aAd organizzarlo iAndria, Barletta, Trani e Valle Dell'Ofanto, alla presenza dell'Assistente del Governatore del Distretto Rotary 2120,Nel corso della serata ha rimarcato come ancora una volta. "Ci è tornato però per le ragioni sbagliate" ancora proponendo maggiore spesa corrente e quindi maggiori imposte. Nessun riferimento a quella che dovrebbe essere oggi la principale motivazione per un intervento sul. Il disegno formulato alla metà degli anni '60 dalla Commissione di studio per la riforma tributaria, e già allora solo in parte realizzato, si è fatto nel tempo irriconoscibile. Il tessuto del fisco italiano è ormai quasi solo composto da pezze e la trama originaria sembra ormai del tutto scomparsa. Risultato:(costringendoci a domandarci se vale la pena fare un po' di straordinario o accettare un incarico professionale in più), iniquo (soprattutto fra tipologie di redditi), lontano sotto molti profili dalla struttura media dei nostri partner europei."ha urgente bisogno di. Ce lo ha ricordato il Governatore della Banca d'Italia nelledello scorso maggio. Ce lo ripetono le istituzioni internazionali. Ce lo rammenta quotidianamente la nostra esperienza di contribuenti. Ce lo ha promesso nella sua recente audizione alla Camera il ministro dell'Economia, senza però lasciar trapelare alcun dettaglio La mia convinzione - ha spiegato- è chee centrato su un'imposta personale ad aliquota unica (la cd.risponda alle necessità del paese, ma non ho difficoltà a pensare che sia possibile disegnare altre ipotesi altrettanto comprensive e coerenti. Rispondenti, va da sé, a diversi riferimenti valoriali:Non ho difficoltà a pensare che sia possibile formulare ipotesi altrettanto ampie e coerenti che abbiano punti di riferimento valoriali diversi se non proprio opposti. Un buon esempio, anche se solo appena abbozzato, lo ha fornito qualche mesesulle colonne di una rivista specializzata, proponendo una complessiva riforma fiscale centrata, fra l'altro, sul fPersonalmente preferirei una progressività concentrata sul lato della spesa piuttosto che sul lato delle entrate: non ho mai compreso, per fare solo un esempio, perchè gli italiani debbano sussidiare i figli di famiglie abbienti che frequentano l'università. Ma sarebbe già un passo avanti se ipotesi diverse – ma comunque compiute e coerenti – animassero il dibattito politico".All'attuale Governo,suggerisce:: ", se possibile,. Cioè, norme fiscali frutto della improvvisazione e della superficialità che finiscono per avere il solo risultato di rendere ancora meno facile la vita già faticosa del contribuente costringendolo ad attività quantomeno fantasiose.Diciamo le cose come stanno: clausole di salvaguardia siffatte sono un monumento equestre a riforme fiscali scritte in fretta e furia di cui non si possono e forse non si vogliono nemmeno valutare compiutamente tutti gli effetti, talché quello che dovrebbe essere il lavoro del legislatore –viene rovesciato sul contribuente stesso al quale si chiederà di fare due dichiarazioni (e, con ogni probabilità, di pagare due volte il costo del commercialista). Volete sapere se alla guida della nostra politica tributaria c'è qualcuno di cui fidarsi? Domandatevi con quanta velocità ricorre alle clausole di salvaguardia. É un test pressoché infallibile. -". Ad esempio, circolava qualche tempo fa l'ipotesi di unaIn questi casi la differenza la fanno i dettagli ma un single che percepisse via reddito di cittadinanza 780 euro mensili esentasse perché mai dovrebbe accettare di lavorare allo stesso importo sapendo di dover pagare il 15% sulla eccedenza rispetto alla deduzione di cui sopra? Da dove nasce il problema? Molto banalmente dal fatto che – per motivazioni schiettamente politiche – si è scelto di impiccarsi ad un numero magico:. A stare alle dichiarazioni di molti politici di primo piano parrebbe cheSotto i 10 miliardi di euro staremmo scherzando. Sopra la cosa diventerebbe seria. Ora 10 miliardi di euro, più o meno, costarono i famosi 80 euro ed abbiamo visto tutti come è andata a finire. Perché l– tanto sul versante delle entrate quanto sul versante della spesa – dalla riforma stessa. La struttura del nostro bilancio pubblico oltre che la sua dimensione sono alla radice delle nostre deboli prospettive di crescita di medio periodo. Interventi al margine non sono in grado – per definizione – di mutare questa situazione. Benissimo quindi se si pensa alla revisione di aliquote e scaglioni ma non ci si fermi lì: non servirebbe a molto. E senza eccessiva fretta:Quel che conta veramente è la volontà.– maggioranza e opposizione – per i problemi tributari", scriveva nel 1964 il padre della riforma fiscale entrata poi in vigore, sia pure monca, nel 1971, E' una affermazione che non vorremmo ripetere ma che allo stato delle cose non possiamo non considerare ancora assolutamente attuale". A conclusione della relazione presenti il Prefetto Distrettuale Nunzia Porzio, il Consigliere Regionale Francesco Ventola, il Presidente della Pro Loco Elia Marro, il Presidente dell'ANCRI Cosimo Sciannamea e Mons. Felice Bacco si è svolto un dibattito molto interessante sugli aspetti più controversi ed attuali della annunciata riforma.