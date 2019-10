Quale riforma fiscale?

Sarà la domanda rivolta al professorPresidente dell'Istituto Bruno Leoni di Milano, nel corso dell'incontro, promosso ed organizzato dal, che avrà luogo apresso ilin via J.F. Kennedy n.14, a partire dallediPer l'occasione interverranno per i saluti:, Presidente Rotary Club Canosa;Presidente Rotary Club Andria Castelli Svevi;Presidente Rotary Club Barletta;Presidente Rotary Club Trani;Presidente Rotary Club Valle dell'Ofanto;, Assistente del Governatore Rotary Distretto 2120 .(68 anni), professore ordinario all'Università di Roma Tor Vergata, già consigliere economico della Presidenza del Consiglio, due volte deputato e senatore,Nel 2018, il professorha pubblicato un saggio dal titoloper Marsilio Editori. L'economista pugliese mostra come una riforma incentrata su una– permetterebbe di superare molti dei limiti del sistema in vigore, mantenendo un equilibrio fra una necessaria riduzione della pressione fiscale e l'urgente definizione di un efficace strumento di contrasto alla povertà. La proposta si articola in alcune semplici mosse:– per tutte le principali imposte; la definitiva abolizione di Irap, Imu e Tasi; l'introduzione delcome sostituto delle mille attuali prestazioni assistenziali; la revisione delle modalità di finanziamento di alcuni servizi pubblici, in particolare sanità e università. Presupposto irrinunciabile: il paese non può permettersi una significativa riduzione delle imposte se non attraverso un rinnovato impegno a contenere la spesa pubblica.