Molti apprezzamenti ed elogi per lapromossa ed organizzata, presieduto dapresieduta dache si è tenuta lo scorso 28 dicembre presso"Io vedo che, quando allargo le braccia, i muri cadono. Accoglienza vuol dire costruire dei ponti e non dei muri." Inizia con il messaggio del compiantoil post sui social, riepilogativo della serata di: "Siamo stati noi gli accolti, avvolti dal caloroso abbraccio di questi nostri fratelli, circondati da una dolce, profonda e autentica umanità. Insieme abbiamo pregato un solo Dio, sotto il tenero sguardo della Vergine Maria, ponte di dialogo tra cristiani e musulmani e via di reciproca comprensione, insieme abbiamo invocato la pace e abbiamo condiviso e scambiato cibi della nostra e della loro tradizione, insieme abbiamo danzato e trascorso una magnifica serata in un reciproco umano arricchimento. Possiamo dire, insieme a, agli amici della Associazionedi Ialle ditte sostenitrici dell'iniziativa ed ai, di aver ricevuto molto più di quanto abbiamo dato. Anche questa è la magia del Rotary!" Le condivisioni delle conoscenze e delle culture sono un primo passo collettivo per abbattere qualsiasi tipo di muro o pregiudizio, intrapreso per la costruzione di una società più solidale, più equa e più accogliente. Anche la convivialità a tavola aiuta a rafforzare i legami stando "insieme uno vicino all' altro", si conoscono e approfondiscono le relazioni personali attraverso culture, lingue e religioni differenti che si avvicinano in un clima amichevole e gioioso, mediante il cibo come filo conduttore per l'uguaglianza, la fraternità e la dignità di tutti gli esseri umani.Riproduzione@riservata