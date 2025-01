Solidarietà e Comunità : Le Guardie d'Onore in visita a "Casa Francesco"

Il nuovo anno inizia senza indugi per lepronte a dare il via a nuove iniziative solidali e a ribadire con i fatti il loro impegno per le comunità della Provincia BAT. Nel tardo pomeriggio di sabato scorso le Guardie d'Onore hanno fatto visita alla mensa "Casa Francesco" a Canosa di Puglia, portando una significativa donazione di derrate alimentari di vario genere. La mensa, nata nel 2017, si distingue per la sua atmosfera accogliente e familiare, una realtà virtuosa dove numerosi volontari canosini si dedicano quotidianamente con grande generosità a preparare e garantire un pasto caldo a tutte le persone in difficoltà, senza alcuna distinzione di età, sesso o religione. L'iniziativa, fortemente voluta e organizzata dalle Guardie d'Onore Tommaso Loconte e Cosimo Porro di Canosa di Puglia, ha riscosso ampio apprezzamento da parte dio, che dirige la struttura. Durante la visita, il vicarioha accompagnato gli ospiti alla visita dell'intera struttura, compresa la cucina, dove è stato possibile osservare l'impegno appassionato delle volontarie intente a preparare succulenti pasti per la cena. I profumi invitanti e l'atmosfera di autentica dedizione hanno reso l'esperienza ancora più significativa. La serata, caratterizzata da un clima di cordialità e condivisione, ha visto la partecipazione del Delegato alla Provincia BAT, Alberto De Nisi, accompagnato dal Vice Delegato Antonio Doronzo e dalle Guardie d'Onore Giuseppe Porcelluzzi e Donato Conteduca. Dopo la visita alla mensa, la delegazione si è recata presso l'imponente Cattedrale Basilica di San Sabino. In questa cornice, la Delegazione ha voluto esprimere un particolare riconoscimento all'Assessore Saverio Di Nunno del Comune di Canosa di Puglia, per il suo instancabile impegno, la sensibilità e la discrezione con cui sostiene i concittadini più bisognosi. L'evento non è stato soltanto un momento di solidarietà concreta, ma anche un'occasione per ribadire l'importanza di valori quali la generosità, l'attenzione verso il prossimo e la collaborazione tra istituzioni e volontariato, che rappresentano il cuore pulsante della comunità di Canosa di Puglia. Con questa iniziativa, le Guardie d'Onore hanno dimostrato ancora una volta come il loro operato non si limiti a cerimonie istituzionali, ma si traduca in azioni tangibili, capaci di lasciare un segno concreto nella vita delle persone. Il nuovo anno si apre dunque all'insegna dell'operosità, dell'impegno sociale e della vicinanza ai più deboli, segnando una chiara direzione per le attività future. Questi ideali, profondamente radicati nella missione delle, continuano a essere il motore che anima la loro azione quotidiana. Una testimonianza concreta di come il senso del dovere e il desiderio di aiutare il prossimo possano trasformarsi in un'opera collettiva che rafforza la comunità e ne valorizza i legami.