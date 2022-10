Canosa: studenti spagnoli in Erasmus a “Casa Francesco”

Un pomeriggio all'insegna della solidarietà e degli scambi gastronomici quello che hanno trascorso alcuni volontari dicon gli studenti spagnoli in, accompagnati dai loro insegnantihanno preparato un primo con le verdure e i giovani andalusi hanno dato prova di abilità culinarie preparando la, uno dei piatti più amati della cucina spagnola. Dalle origini antiche, laè considerata uno dei simboli della tradizione culinaria ispanica. Patate pasta gialla, olio di oliva, uova, sale, pepe, ingredienti semplici e genuini per laservita come secondo piatto.A degustare questa squisita pietanza gli oltre 50 ospiti di "che hanno subito avvertito un'aria di festa e di gioiosa condivisione. La collaborazione culinaria è stata possibile grazie alla disponibilità: diparroco della Cattedrale San Sabino, intervenuto a salutare gli ospiti; del direttoredi, dirigente dell'I.I.S.S. "L. Einaudi" che, a nome di tutta la comunità scolastica, ha donato i grembiuli e i cappelli agli addetti della cucina; didell'OER con i suoi collaboratori presenti per il buon funzionamento della struttura.Gli studenti (provenienti da, città famosa della Spagna per il circuito di moto mondiale, hanno dato prova di serietà, dedizione e generosità, donando il loro tempo in questa attività con impegno e spirito collaborativo. Si auspica in futuro di poter vedere all'opera tanti giovani canosini presso, una mensa dal marcato stile familiare che continua a servire la comunità in questo periodo critico segnato dall'emergenza, dalla precarietà economica e sociale.Riproduzione@riservata