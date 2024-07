Don Felice è a tutti gli effetti "uno di noi"

«Sono 40 anni cheper tutti, che è stato ordinato sacerdote.» Esordisce così, in un post sui social, scritto da, presidente diin occasione del 40° anniversario di sacerdozio di, Parroco della Cattedrale di San Sabino a Canosa di Puglia. «La maggior parte del tempo - continua il- l' ha trascorso a Canosa e, sebbene provenisse da Andria, come l'altro migrante illustreè a tutti gli effetti "uno di noi". Canosa si è dimostrata "inclusiva" come si dice di questi tempi quando si è aperti ad "accogliere" anziché respingere, tant'è cheuna Istituzione, non solo religiosa, un elemento di "stabilità" che tranquillizza e dispensa abbondanti dosi di ottimismo e fiducia nel futuro. I canosini si dividono in due categorie che si tagliano col coltello. Da una parte quelli che pensano che Canosa sia la "migliore" del mondo e dall'altra quelli che Canosa sia la "peggiore". Al centro i dormienti, gli "indifferenti".e della storia antica - evidenzia- e si sforza di far entrare nelle nostre "capocce" l'idea che Canosa e i canosini "non sono male", lo dimostrano le tante "cose buone" che fanno e sanno fare ovunque si trovino, quando trovano il modo di stare insieme e costruire. L'ex andriese non crede al radicato convincimento locale, ormai entrato nella "cultura popolare"..."cè vè facènne" e "ce te la fèce fèje". Lui è uomo di alta spiritualità e di grande concretezza. Propone, coinvolge, realizza, crea opportunità, offre vicinanza e solidarietà, ascolta, consiglia. Quando sono a Canosa, la visita in Cattedrale a don Felice è di rigore, con conseguenti piacevoli chiacchierate, qualche volta pure uno "struscetto" mattutino nella Villa Aldo Moro. Spesso tra il serio e il faceto gli ho lanciato il "caro don Felice", secondo me, sei un "Pensate per un attimo se l'immigrato Felice Bacco da Andria, perfettamente "incluso" nella comunità, scettico/distruttiva di Canosa, avesse fatto il Sindaco per due mandati... Forse in queste circostanze non sono pertinenti le mie stravaganti considerazioni, ma io sono un laico innamorato della politica e della società civile, e, a volte, coltivo idee "fantastiche", mi piace fare così un mondo di auguri a don Felice, uomo, nel quarantesimo anniversario del suo sacerdozio.Un abbraccio affettuoso- conclude il presidenteda tutte e tutti noi di CanoSIamo – Associazione dei Canosini di Roma insieme alla comunità capitolina.»