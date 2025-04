La Puglia si stringe attorno a Francesco, alla sua figura, alla sua memoria

"La Puglia, assieme a tutte le altre regioni italiane e al mondo intero, si sta stringendo attorno a Francesco, alla sua figura, alla sua memoria. In una giornata che assomiglia a quella del giudizio universale, ci sono persone da tutti i Paesi del mondo, si vedono cose che è impossibile vedere fuori da un contesto come questo. Quello che prevale dentro ognuno di noi è il dolore di questa perdita che ci auguriamo possa essere sopportata nel migliore dei modi". Così il presidente della Regione Puglia e vice presidente della Conferenza delle Regioniai funerali dia Roma, in Piazza San Pietro con la partecipazione di capi di Stato e delegazioni internazionali. E' stato il cardinaleil decano del Collegio cardinalizio, a officiare le esequie. I concelebranti sono 980, fra cardinali, vescovi e sacerdoti, con 200 ministri della Comunione e oltre 4 mila presbiteri. Dopo la messa esequiale c'è stata la traslazione della salma nella Basilica di Santa Maria Maggiore. Il feretro è stato tumulato in una tomba semplice tra la 'Cappella Paolina' e la 'Cappella Sforza', nel rispetto delle volontà espresse da Bergoglio.solo il suo nome è stato inciso nel marmo della tomba.