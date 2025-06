Il Generale di Squadra Aerea Francesco Vestito al comando Scuole dell’Aeronautica Militare- 3ª Regione Aerea

Il Presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha partecipato questa mattina alla Cerimonia di Cambio Comando delle Scuole dell'Aeronautica Militare – 3ª Regione Aerea, svoltasi al Quartier Generale CSAM/3ª RA di Bari–Palese. "Esprimo la mia profonda gratitudine al Generale Frigerio per i tre anni di comando della Terza Regione Aerea e Comando Scuole. - Ha dichiarato il presidente- È stato un periodo di straordinaria importanza, durante il quale tanti ragazzi hanno avuto l'opportunità di formarsi e addestrarsi all'uso delle nuove tecnologie, in un contesto altamente qualificato. Rivolgo inoltre un caloroso benvenuto al Generale di Squadra Aerea Vestito, che assume oggi il comando della Terza Regione Aerea. È un pugliese, originario di Giovinazzo, e con questo incarico torna a casa per proseguire il lavoro di evoluzione tecnologica nella formazione della Forza Aerea. È un momento significativo - ha concluso il presidente- da oltre 90 anni la Terza Regione Aerea è ospitata nella città di Bari, e rappresenta un punto di riferimento fondamentale per l'intera Regione Puglia".Ilnel suo discorso di commiato, ha voluto ringraziare le autorità intervenute "…Inizio dalla città di Bari, che in questi anni è stata molto più di una sede di servizio: gli oltre mille giorni qui trascorsi hanno rappresentato una tappa fondamentale della mia vita professionale, durante i quali ho avuto l'onore di rappresentare l'Aeronautica Militare e l'intera comunità del Presidio Militare. La Puglia ed il suo Capoluogo costituiscono un punto di riferimento per le importanti peculiarità produttive, culturali ed organizzative di cui dispongono; un bacino in cui sono concentrate eccellenti competenze, ingegno e voglia di fare bene per il Paese. In questo contesto, la 3^ Regione Aerea, presente a Bari da oltre novant'anni, ha sempre svolto i compiti istituzionali assegnati ed ha posto le proprie professionalità e competenze a servizio della collettività, per garantire la sicurezza ed il benessere dei cittadini".Alla cerimonia erano presenti : il Capo di Stato Maggiore dell'Aeronautica, Generale di Squadra Aereaa; il Generale di Squadra Aerea, e il nuovo Comandante della 3ª Regione Aerea, Generale di Squadra AereaNel discorso di insediamento il, esprimendo il più sentito ringraziamento al Capo di S.M.A. per il prestigioso incarico affidatogli, ha colto l'occasione per tracciare le sue linee guida rimarcando che "…Il mio obiettivo sarà quello di proseguire e potenziare l'opera dei miei predecessori – in particolare del Generale Frigerio – garantendo una formazione d'eccellenza al passo con le sfide tecnologiche e operative del futuro con particolare attenzione alla cyber defense, all'addestramento avanzato, non trascurando mai l'etica e lo spirito di corpo, pilastri fondamentali del nostro percorso formativo" e proseguendo "L'Aeronautica ha ormai in inventario la 5^ generazione e si appresta a costruire la 6^, integrati in un sistema interconnesso il cui collante sarà l'intelligenza artificiale. La vera sfida però è individuare formare e addestrare la risorsa umana che opererà su questa tecnologia…Le sfere cibernetica e spaziale necessitano di capitale umano da ricercare quanto prima nei talenti giovanili, trasformando la didattica tradizionale in gaming – gioco – per attirare la curiosità ed interesse delle nuove generazioni".Numerose le autorità civili, militari e religiose, tra cui il sottosegretario alla Salute Marcello Gemmato, i deputati Davide Bellomo, Gianmauro Dell'Olio, Filippo Melchiorre e Paolo Russo, il sindaco di Bari Vito Leccese, il consigliere regionale Fabio Romito e il Presidente della Corte d'Appello di Bari, Francesco Cassano. Sul luogo della cerimonia, lo schieramento ha visto protagonisti la Fanfara e il personale del C.S.A.M./3ª R.A., una rappresentanza di allievi degli Istituti di Formazione dell'Aeronautica Militare, le bandiere di Istituto degli enti dipendenti, una rappresentanza interforze del Presidio Militare di Bari, i gonfaloni istituzionali e i labari delle Associazioni Combattentistiche e d'Arma, a testimonianza del forte legame con la comunità e con la storia del Paese.