La generosità legata al proprio dovere fino all'ultimo istante

Il presidente della Regione Pugliaha partecipato questa mattina nella parrocchia di Santa Maria Madre della Chiesa a Ostuni ai funerali di Stato del brigadiere capo dei carabinieri Carlo Legrottaglie(59 anni), ucciso in una sparatoria nella mattina del 12 giugno scorso ,. "Aveva quasi raggiunto la pensione. Sarebbe tornato a casa, più tempo con la moglie, con le sue figlie quindicenni. Invece ha scelto di intervenire ancora una volta. E questa volta non è tornato. Carlo Legrottaglie ha dato tutto, fino all'ultimo giorno". Prima dell'inizio della funzione religiosa, Emiliano ha accolto il presidente della Repubblicae la delegazione presidenziale, insieme al sindaco di Ostunie al presidente della Provincia di BrindisiAl termine delle esequie, il presidenteha dichiarato: "Ci sono quelli come Carlo, che, anche il giorno prima della pensione, scendono dall'auto con la pistola in pugno, e quelli che non lo fanno. È una vecchia storia. Significa che la generosità legata al proprio dovere, o alla propria funzione, fino all'ultimo istante, forse è persino un istinto che però tiene in piedi l'Italia intera. Senza persone così, non solo nei carabinieri ma ovunque, questo Paese farebbe una gran fatica ad andare avanti. C'è tanta gente come Carlo che qualche volta ci rimette la vita per fare ciò che il padre e la madre gli hanno insegnato. Il dolore di una mamma, di un padre, di una moglie, delle figlie non lo si può raccontare. La stazione dei carabinieri di Francavilla Fontana, quando ero alla Procura di Brindisi, era una delle stazioni più attive. Non so quanti anni avesse Carlo allora, era un ragazzino probabilmente. Con questi ragazzi, che i più fortunati oggi sono diventati anziani, ho diviso tutto. Ho abbracciato la madre, perché tutte le mamme dei magistrati, dei poliziotti, dei carabinieri, ogni sera fanno l'appello per vedere se i loro figli sono tornati a casa. Questa volta purtroppo non è andata bene". Il brigadiere capo dei carabinieriè stato ucciso, mentre faceva il lavoro, per cui non si è mai risparmiato, fino alla fine. Il lavoro al quale ha dedicato tutta la vita. Lo Stato ha perso un suo grande e leale servitore.