Grande mobilitazione del PD Puglia per il cessate il fuoco a Gaza

Da tutta la Puglia il popolo democratico si è mosso per difendere i diritti del popolo palestinese, con la partecipazione di esponenti come, Senatore e Capogruppo PD al Senato,, Europarlamentare,Responsabile ai Diritti del PD Puglia, eAssessore ai Trasporti della Regione Puglia. "Siamo a Roma - dichiara, Responsabile Organizzazione del PD Puglia - perché oggi chi crede nella Pace e nel diritto umanitario non poteva essere da nessun'altra parte. Itroppe vite sono state spezzate nel silenzio assordante dei governi e delle opinioni pubbliche, mentre la soluzione dei due popoli due Stati non sarà che un miraggio, finché ci sarà da lottare anche solo per far arrivare gli aiuti umanitari nella striscia. Anche l'inerzia del governo italiano su questo tema deve finire." Oltre 300mila persone, secondo gli organizzatori, hanno preso parte alla manifestazione di Roma che ha espresso le richieste della mozione unitaria presentata in Parlamento sul cessate il fuoco immediato a Gaza, sulla sospensione dell'invio di armi a Israele, sull'accesso libero agli aiuti umanitari e lo stop all'accordo di associazione UE-Israele.