Canosa: Le primizie dell'orto sociale in dono a "Casa Francesco"

Dopo diverse incursioni da parte di alcuni individui "desiderosi di testare" la bontà dei prodotti dell'orto scolastico, gli alunni hanno proceduto alla raccolta e a. E' il primo raccolto di verdure e ortaggi, "frutto deI lavoro" degli alunni delle classi quarte sez. E/G della. La consegna è stata effettuata nella mattinata di ieri alla presenza diche ha ringraziato per l'iniziativa di solidarietà e vicinanza da parte della comunità scolastica versouna bella e concreta realtà a Canosa che da nove anni, coinvolge giovani e meno giovani, accomunati tutti dal desiderio e dalla volontà di fare qualcosa per gli altri. I bambini, sapientemente guidati dal dottore dai docenti nell'ambito delle attività inerenti al, si sono presi cura delle piantine seguendo la loro crescita e accudendole con grande entusiasmo, meravigliandosi volta per volta, per la rapidità con cui sono passate dalla fase della semina a quella del raccolto del prodotto, pronto per la consumazione. "Per questo motivo siamo tutti orgogliosi e felici di poter condividere i frutti della nostra gioia e del nostro entusiasmo con chi saprà apprezzare e farne buon uso!" . Ha commentato la dirigente scolasticaa margine dell'incontro dove è stata anche evidenziata la cura prestata dagli alunni in questi mesi, partendo dalla natura attraverso la coltivazione delle verdure in modo approfondito a quella della persona, per "prendersi cura di se stessi, senza che sia l'altro a farlo." Con il Pon "Edugreen" e l'orto sociale è stata arricchita l'offerta formativa, per promuovere l'educazione ambientale e la salute, coinvolgendo gli alunni per sensibilizzarli alla cura e al rispetto del "verde" del territorio.Riproduzione@riservata