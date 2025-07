Il prefetto Silvana D’Agostino premiata al galà solidale Porta dei Leoni

La cornice incantevole di Margherita di Savoia ha ospitato il galà solidalepromosso dalla Fondazione Katia Valerio, presieduta da Claudia Grimaldi, in memoria di Katia Valerio Grimaldi. L'evento svoltosi lo scorso 16 luglio 2025 ha celebrato con intensità il valore della cultura, della solidarietà e delle eccellenze pugliesi. Sotto la sapiente direzione artistica di, la serata ha avuto momenti altamente suggestivi: dal reading dell'attore, al travolgente live showche ha riportato sul palco le emozioni e la musica dell'indimenticato artista partenopeo con alcuni dei suoi musicisti storici di quel progetto musicale. Tra i premiati, il prefetto della BATpremiata dal presidente della provincia Bat e sindaco di Margherita di Savoia Bernardo Lodispoto, il fotografo internazionale di moda J, la ceo di Terra d'OroToccanti e di alto profilo istituzionale le parole pronunciate dal primo cittadino, in qualità di perfetto "padrone di casa", in occasione del premio conferito al Prefetto, che hanno sottolineato l'impegno profuso e l'importanza dei vari presidi istituzionali di legalità sul territorio e del lavoro impagabile delle forze dell'ordine nella Bat. Un discorso importante quello del sindaco Lodispoto che, con voce commossa, ha elogiato la figura dell'imprenditrice scomparsa sottolineando l'importanza di essere comunità anche di fronte alle molteplici difficoltà del nostro tempo.Al comandante provinciale della Guardia di Finanzadue riconoscimenti speciali. Un momento toccante quello in cui l'ex presidente della regione Puglia, premiato per la sua opera Sacro Queer e il valore civile del suo percorso da Ruggiero Mennea, consigliere regionale con delega al Welfare, ha letto in maniera partecipata e accorata una delle sue poesie-preghiere, pubblicate nel libro. In un gesto simbolico e profondamente umano, ogni premiato è stato omaggiato, oltre che dall'importante premio - scultura, anche con dei fiori da Andrea, splendido ragazzo della cooperativa sociale Work-Aut Lavoro e Autismo Società, presieduta da Stefania Grimaldi - anch'essa sostenuta dalla Fondazione Katia Valerio -, che promuove con dedizione l'inserimento lavorativo di giovani autistici. Tra le numerose personalità istituzionali presenti anche, assessora ai trasporti della Regione Puglia, a sottolineare il forte impegno dell'istituzione nei confronti di progetti inclusivi e culturali. A lei l'onore di rappresentare il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano. L'introduzione alla serata è stata affidata al carisma del giornalista e critico musicaleche ha accompagnato il pubblico con competenza e passione, elogiando la bellezza dei luoghi e dei suoi protagonisti. L'intero ricavato dell'evento è stato devoluto all'proseguendo il cammino di solidarietà avviato da Katia Valerio, imprenditrice e donna simbolo di generosità e visione, non solo per il territorio della sesta provincia..