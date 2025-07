Miss Mamma Italiana farà tappa a Canosa di Puglia

farà tappa anell'ambito delle selezioni regionali delladel Concorso Nazionale, promosso ed organizzato dalla. Si terrà a partire dalledinell'incantevole location del giardino. Saràgià Miss Mamma Glamour 2015 la presentatrice della serata oltre ad essere la referente in Puglia del contest nazionale. Il concorso è diviso in tre categorie:per le mamme dai 25 ai 45 anni;per le mamme dai 46 ai 55 anni;per le mamme con più di 56 anni. Unico requisito per partecipare, è quello dile iscrizioni e la partecipazione sono gratuite. Il Concorso non vuole premiare solo la bellezza della mamma, ma intende valorizzare la stessa come donna impegnata in famiglia, nel lavoro e nella societàsostieneAssociazione Onlus per la lotta all'Endometriosi, una malattia progressiva, cronica ed invalidante, ancora oggi non molto conosciuta, che colpisce 4 milioni di donne italiane in età fertile. Tra le anticipazioni di queste ore la partecipazione ditalentuosa cantante di origini barlettane molto dinamica nelle esibizioni live attraverso il ballo. E' attiva l'utenza telefonicaper ulteriori informazioni sulle iscrizioni al concorso per le ultime candidature.