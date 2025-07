Canosa: Ricerca e progettazione per il patrimonio antico pugliese

A Canosa di Puglia, si terranno lunedì 21 e martedì 22 luglio presso il Centro Studi e Ricerche "Sergio Fontana" e Palazzo Carmelitani due giornate studio dal titoloorganizzate dall'Amministrazione Comunale e dalla Scuola di Specializzazione in Beni Architettonici e del Paesaggio del Politecnico di Bari. L'iniziativa, fortemente voluta dal Sindaco Vito Malcangio, dall'Assessore a Cultura, Archeologia, Turismo e Istruzione Cristina Saccinto e dall'Arch. Matteo Ieva, membro del Comitato Tecnico-Scientifico del Comune di Canosa, inaugura le attività di ricerca degli specializzandi della Scuola, concentrate sull'ambito territoriale dell'Aufidus e della Daunia, oggetto della convenzione sottoscritta tra Regione Puglia, Comune di Canosa di Puglia e Scuola di Specializzazione SSBAP.Nella mattinata di, dopo i saluti istituzionali del primo cittadino di Canosa, Vito Malcangio, dell'europarlamentare, On. Francesco Ventola e dei rappresentanti degli Enti in convenzione, la Direttrice della Scuola Prof.ssa Monica Livadiotti aprirà i lavori con la lectio magistralis dei due keynote speakers: Prof. Massimo Osanna - Direttore Generale dei Musei dello Stato del MIBAC e Prof. Giorgio Rocco – Presidente del Centro Studi per la Storia dell'Architettura_Roma (CSSAR). La sessione pomeridiana ospiterà interventi di studiosi archeologi e architetti che spazieranno sui temi generali del Patrimonio antico con particolare riguardo al progetto in area archeologica. La giornata si concluderà con una Tavola Rotonda in cui interverranno esperti di diversa formazione che si confronteranno sugli aspetti generali della tutela del patrimonio antico, dimostrando l'utilità del confronto multidisciplinare.invece, è prevista una visita ad alcune aree archeologiche e, al fine di introdurre l'insieme delle componenti che agiscono simultaneamente nei processi di intervento sul patrimonio, si svolgerà un confronto tra i docenti della Scuola, l'Assessore alla Cultura Cristina Saccinto, i dirigenti degli uffici tecnici comunali e gli specializzandi. Nello specifico, sarà il consigliere comunale Vincenzo Gallo a relazionare sull'impegno dell'Amministrazione Comunale attraverso convenzioni con l'Università di Bari e Foggia (Politecnico - Dipartimento Archeologia e Beni Culturali), Soprintendenza e Regione al fine di accogliere ed ospitare, presso Palazzo Carmelitani, studiosi, specializzandi e docenti universitari in campo archeologico e architettonico