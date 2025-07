Lo sport come leva di inclusione sociale e crescita per giovani e adolescenti

Una Regione che guarda al futuro è una Regione che investe nei suoi giovani. È con questo spirito che il dipartimento Welfare della Regione Puglia ha pubblicato il nuovo Avviso pubblico per finanziare progetti sportivi destinati a contrastare la povertà educativa e promuovere l'inclusione sociale di bambini e ragazzi, con una dotazione finanziaria complessiva diL'Avviso si inserisce nel quadro della Strategia regionale per il contrasto alla povertà educativa, un programma trasversale che mette in rete politiche sociali, educative, sanitarie e culturali. Attraverso attività sportive gratuite, accessibili e inclusive, i progetti selezionati saranno rivolti a bambini e ragazzi tra i 6 e i 21 anni, residenti in Puglia, con particolare attenzione a chi vive in contesti di disagio socioeconomico, perifericità territoriale o presenta bisogni educativi speciali. I progetti saranno sostenuti attraverso contributi fino a 10.000 euro, destinati a Organizzazioni di Volontariato e Associazioni di Promozione Sociale, in partenariato obbligatorio con associazioni sportive dilettantistiche, enti di promozione sportiva o soggetti con comprovata esperienza nell'ambito sportivo. Due le sezioni del bando: sport acquatici e altre discipline sportive. È possibile attivare fino a tre linee di intervento tra cui: prevenzione del bullismo e cyberbullismo, educazione alimentare e stili di vita sani, inclusione dei minori con bisogni educativi speciali, educazione alla legalità, contrasto alle discriminazioni e integrazione di giovani migranti e residenti in aree marginali.L'intervento mira a ridurre i divari educativi e sociali offrendo ai giovani, soprattutto a quelli più vulnerabili, percorsi sportivi capaci di rafforzare il benessere psico-fisico e prevenire fenomeni di esclusione e dispersione scolastica. Le attività proposte diventano occasioni di crescita, in cui allenare non solo il corpo ma anche le competenze relazionali, il rispetto delle regole, la collaborazione e la fiducia nelle proprie capacità. Il bando, è a sportello e le proposte saranno valutate in ordine cronologico fino all'esaurimento delle risorse.Lo sport è molto più di un'attività fisica: è una palestra di vita, un potente strumento educativo e un presidio di comunità. Per tanti bambini e ragazzi in difficoltà, può rappresentare la prima vera occasione per sentirsi accolti, valorizzati e parte di qualcosa. Ogni campo sportivo, ogni piscina, ogni palestra può diventare un laboratorio di inclusione, dove si imparano il rispetto, la fiducia e la resilienza. "Investire nello sport come strumento educativo significa credere in un'idea di società che non lascia indietro nessuno. Attraverso questa iniziativa vogliamo raggiungere i giovani più vulnerabili, offrire loro occasioni di crescita, relazione e scoperta di sé. Ogni progetto finanziato sarà un presidio di equità, un'opportunità per trasformare il disagio in risorsa, la fragilità in forza. È così che costruiamo una Puglia più giusta, dove il benessere non è un privilegio ma un diritto di tutti, a partire dai più piccoli." - afferma il consigliere delegato al Welfare della Regione Puglia,"Lo sport ha il potere di cambiare il destino di una vita perciò, come Regione Puglia, continuiamo a investire in azioni concrete che portano lo sport dove ce n'è più bisogno: nei quartieri più fragili, tra i ragazzi che vivono situazioni complesse, nelle comunità che rischiano di restare ai margini", dichiara il vicepresidente della Regione Puglia e assessore allo Sport per Tutti,, sottolineando che "oltre a offrire opportunità motorie, ariamo così spazi di fiducia, di relazione e di scoperta personale". "Con questo Avviso rendiamo lo sport un diritto accessibile, non un privilegio facendo in modo che ogni ragazzo e ragazza, indipendentemente dal contesto in cui nasce o cresce, possa vivere l'esperienza educativa e rigenerante di uno spogliatoio, di un campo, di una squadra".Mentre,, direttrice del Dipartimento Welfare della Regione Puglia spiega : "Questo Avviso rappresenta un tassello importante di una strategia intersettoriale ampia e coordinata . Siamo al fianco delle famiglie e dei giovani con misure concrete, che vanno dallo sport con valenza educativa e di inclusione ai progetti per i care leavers, dal sostegno alla prima infanzia con il programma P.I.P.P.I. alle orchestre sociali, dal sostegno alla frequenza dei servizi socio-educativi fino alla dote educativa e di comunità. Ogni intervento agisce su una dimensione diversa della povertà educativa e sociale, nella convinzione che solo con un'azione integrata possiamo creare un ecosistema formativo, relazionale e inclusivo. Con questo Avviso, lo sport si aggiunge come nuovo spazio di crescita e comunità per i ragazzi più fragili: un investimento nel loro futuro e nel benessere collettivo.""Ogni giovane che sosteniamo oggi è un passo verso una Puglia più forte, più inclusiva e più libera dalle disuguaglianze. La povertà educativa è un ostacolo che possiamo superare solo insieme, con politiche coraggiose e un impegno condiviso." - conclude