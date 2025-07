Canosa : Le emozioni del concerto “Insolito POP” all'alba

Con il concerto all'alba e la celebrazione eucaristica, officiata dasono iniziate le celebrazioni della memoria liturgica dellaUna festa istituita per commemorare l'apparizione del 16 luglio 1251 a san Simone Stock, all'epoca priore generale dell'ordine carmelitano, durante la quale la Madonna gli consegnò uno scapolare (dal latino 'scapula,' spalla) in tessuto, rivelandogli notevoli privilegi connessi al suo culto.a Chiesa intitolata allaevoca una storia di grandi radici nel Centro storico inad attestare le radici dell'Ordine dei Carmelitani Scalzi. Quest'anno, nella giornata odierna, all'alba si è tenuto un concerto, alla presenza delle autorità cittadine tra le quali l'assessore alla culturae l'assessore agli eventiche ha visto una larga partecipazione di pubblico accorso alle pendici della rocca medievale del Castello. Per il concertoall' alba, con direzione artistica di Carlo Gallo, si sono esibite:(voce),(flauto traverso),(violino) e(arpa).Lunghi applausi hanno accompagnato la loro performance artistica di grande valore musicale a forte impatto emotivo. Il concerto all'alba con 4 donne di spessore artistico ha regalato emozioni "uniche", in un'atmosfera "magica" e coinvolgente che ha unito la bellezza della musica con i primi raggi di sole e della location storica al cospetto del simulacro della"o nostra Signora del Monte Carmelo, uno dei titoli mariani con cui viene invocata la Vergine Madre di Gesù".La festa liturgica dellaprosegue con le celebrazioni sante messe alle ore 8.30-10.30 al termine supplica alla Madonna; alleS. Messa presieduta dal Vescovo della Diocesi di Andria,e benedizione dei portatori. Alleche percorrerà il seguente itinerario: Piazza Umberto I, corso Gramsci, Corso Traiano, via Remo, Romolo Corso Traiano, Corso Garibaldi, via Piave, via Savino di Bari piazza Vittorio Veneto, Corso San Sabino,via Puglia, via Oberdan, Via Matteotti, Piazza della Repubblica, corso Garibaldi, via Vito Rosa (scalone),piazza Umberto I e rientro nella Chiesa del Carmine. Accompagnerà la processione ildi Canosa di Puglia. Alle ore 21:00 circa si terrà lo spettacoloin Piazza Umberto I che sarà presentato dacon la partecipazione del musicistache allieteranno la festa tra le luminarie .Riproduzione@riservata