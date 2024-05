Le conquiste della donna nella società, con otto esempi straordinari per vicende personali e statura politica

Nella mattinata dello scorso venerdì 24 maggio, immediatamente dopo "Semi di Legalità", il Rotary Club ha consegnato, ai ragazzi del plesso di Canosa dell'IISS "L. e G. De Nittis", le copie del libro "Le donne della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani" (ed. Manni) scritto dalla giornalistade "La Gazzetta del Mezzogiorno" e voluto fortemente da, consorte del Governatore del Distretto 2120 - Puglia e Basilicata,, come particolare service dell'Anno rotariano in via di conclusione.La storia narra che il 10 dicembre del 1948 viene firmata laun documento sui diritti della persona adottato dall'Assemblea generale dell'ONU, alla base di molte delle conquiste civili del Novecento. Alla sua stesura contribuirono anche otto donne da tutto il mondo, figure straordinarie per vicende personali e statura politica:dagli Usa,dall'India,dalla Repubblica Dominicana,dal Pakistan,dalla Danimarca,dalla Francia,dalla Bielorussia. La giornalistaha raccontato l'esistenza, anche avventurosa, di queste donne, e il contributo che portarono alla Dichiarazione, ognuna secondo la propria specificità: l'attenzione all'ambito del lavoro, alle questioni di genere, all'infanzia, alle fasce più povere, ai diritti della donna nel matrimonio, ai temi del linguaggio sessista.. Sono trenta articoli, con una forte impronta data da queste donne eccezionali, articoli che è importante conoscere, di cui è fondamentale ricordare la storia. Ancora oggi, questi diritti non sono scontati in molte parti del pianeta.Gli organizzatori hanno deciso di rivolgere la pubblicazione principalmente alle nuove generazioni, al fine di divulgare le conquiste della donna nella società, con otto esempi virtuosi provenienti da contesti differenti e quindi appartenenti a classi, gradi, religioni, Stati e culture diverse. Un compromesso positivo che ha portato, ormai 75 anni fa, alla stesura della Dichiarazione. "Ma non è mai abbastanza ed è necessario continuare a sostenere le battaglie ed il ruolo sociale delle donne tramite l'esempio da loro rappresentato." Assieme al presidente del Club canosino,, a condividere il messaggio - che unisce più vie d'azione rotariane, dalla ricerca della pace allo sviluppo delle nuove leve pur dimotto internazionale del Rotary - hanno contribuito, nella duplice veste di referente della sezione del "De Nittis" e di assessore alla Cultura del Comune, e, assessore alle Politiche Sociali. Ne è seguito un confronto utile agli alunni, in quanto a cultura e crescita personale.Per il Rotary è stato anche pubblico pretesto per ringraziare le due amministratrici che, nel corso dell'anno, hanno spesso coinvolto e reso protagonista il Club in più eventi, come - tra i vari -" (che ha permesso la partecipazione delle scolaresche locali alla Stagione teatrale) o le conferenze sulla memoria della Shoah e del ricordo delle Foibe; oppure invitandolo attivamente a più appuntamenti destinati alla figura femminile (su tutti, la tre giorni dedicata acon l'ideatrice dell'iniziativa - peraltro appoggiata anche dal Distretto 2120, oltre che dal Club in ogni occasione -, Maria Andaloro). Presente oltre ad alcuni soci del Rotary, al corpo docente dell'IISS "De Nittis" e all'assessore agli Eventi Saverio Di Nunno, la presidente della sezione di Canosa della Fidapa BPW,che è intervenuta per i saluti e la consegna dei libri