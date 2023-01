Buone le prime dell'opera "Topo dopo Topo. Il Pifferaio di Hamelin"

Applausi, lunghi applausi e unanimi consensi di apprezzamento per le prime esecuzioni dell'operamusiche delche sono state eseguite dallaandate in scena alldeldi Bari, il 20 gennaio 2023, e, alil 21 gennaio scorsoLa fiaba musicaleda una libera interpretazione decon musiche originali scritteha visto all'opera: il tenorei(Il Pifferaio)il soprano(Greta); il baritono(Il Borgomastro);(Corinne);(Voce recitante); con la partecipazione del(Maestro del Coro);(Mise en éspace) e(Direttore). Arricchita dall'introduzione del famoso scrittoreintervenuto a Bari) che ha scritto tutti i testi su cui ilha posto la musica."""Posso dirmi molto soddisfatto del risultato della mia opera sia in termini di consensi che di partecipazione. - Esordisce così ilnella dichiarazione rilasciata a margine - Un sentito ringraziamento a tutti coloro che hanno voluto essere presenti alla prima esecuzione a Bari, condividendo la mia soddisfazione ed emozione. Non meno entusiasmante è stata l'esperienza presso il Teatro Comunale 'Raffaele Lembo' con le autorità cittadine, tra le quali l'assessore alla cultura Cristina Saccinto, che ringrazio. L'interazione dei bambini con l'orchestra ed il cast dell'opera mi ha commosso. Il progetto è stato voluto dal Direttore artistico dell'orchestra Maestro Vito Clemente che ringrazio per l'opportunità concessami e per le parole spese nei miei confronti. Un ringraziamento alla dirigente Nadia Landolfi che ha subito accolto la proposta. Un grazie all'artista e mia amica Caterina Cannati, in arte Kataos, per aver voluto prestare la sua parte alla copertina della mia partitura, prossimamente edita. Dulcis in fundo, un grande ringraziamento a Bruno Tognolini, che ha concesso che musicassi i suoi testi dai quali ero stato rapito e soprattutto per la magia delle sue parole, con le quali a Bari ci ha mirabilmente introdotti all'ascolto dell'opera. Un grazie allache ha voluto dare spazio al mio lavoro. Per finire, grazie alla mia famiglia, a Chiara mia moglie, che mi ha supportato sempre, tra l'altro, il mio lavoro occupa gran parte del mio tempo e lei riesce a sopperire alle mie assenze."""Entusiaste l'assessore alla cultura del Comune di Canosa,la dirigentedell'Istituto Comprensivo 'Foscolo–De Muro Lomanto' di Canosa di Puglia, che insieme alle docenti e agli alunni, in maglia bianca con le note musicali al petto, presenti alsi sono complimentati, cantando e applaudendo gli artisti ed i musicisti alla prima esecuzione dell'operacon le musiche del, intervistato dagli stessi al termine. La fiaba musicale rientra in un progetto dellecommissionato da ICO () die dedicato alle scuole elementari e medie del territorio."Ci sono storie che a raccontarle troppo si consumano. Altre che si rinforzano e fioriscono ogni volta. Quella del Pnata da una storia vera e narrata per otto secoli, è una di quelle che diventano leggenda. E cosa si dice stavolta, di vecchio e di nuovo? Dice che il futuro arriva, di sicuro. Ma perché sia un buon futuro, ci vogliono poeti per dirlo, maestre per darlo, e bambini per farlo." Se poi si aggiunge la musica, scritta dal, i suoni e le voci degli interpreti, si ottiene un concentrato di emozioni che ha coinvolto le platee di Bari e Canosa di Puglia.Fiaba e musica in un connubio perfetto che comprende la storia narrata, la trama, la melodia, la musica con il suo impatto e la sua valenza educativa e formativa, divenendo un importante strumento di crescita.Foto a cura di