Canosa: La magia di un "Sogno di una notte di mezza estate"

Un'altra serata all'insegna della cultura nella splendida cornice del. Ad essere protagonisti questa volta i ragazzi dell'che hanno interpretato magistralmente la commediadiandata in scena il 18 maggio scorso. Lodevole l'impegno degli alunni che, grazie al supporto del gruppo di lavoro composto da docenti, coordinato dalla professoressasono riusciti nell' intento di allietare e divertire la platea gremita di famiglie. La dirigente scolastica, professoressaha sottolineato la pluriennale tradizione teatrale della scuola che quest'anno ha portato i suoi alunni a calcare le "sacre tavole" del Teatro Lembo. Tutti gli alunni che si sono esibiti "sono stati protagonisti" della commedia con ruoli e interpretazioni differenti, ma soprattutto si sono resi protagonisti di un sogno che mai dimenticheranno nel corso della loro vita,che li porterà ad amare il teatro in tutte le sue forme.Presenti tra il pubblico le autorità, tra le quali: il consigliere regionale, l'assessore alla Culturae l'assessore agli Eventiche si sono complimentati con i discenti, i docenti e la dirigente dell'istituto comprensivo Bovio-Mazzini per l'esecuzione della commediadove il genio di Shakespeare intreccia tra lorotre mondi diversi, ciascuno caratterizzato da un suolinguaggio caratteristico:, dove predominano canzoni, filastrocche e formule magiche;, dove regnano le rime della lirica d'amore, usate soprattutto per instancabili battibecchi;, che parlano in una prosa spesso interrotta da una goffa parodia dei versi più aulici.Riproduzione@riservata