Canosa: La pièce "La Rocca di Giustina" ha aperto la stagione teatrale per studenti

Stamani aalha preso il viastagione teatrale 2024 per studenti promossa dall'Amministrazione Comunale in collaborazione con il Teatro Pubblico Pugliese. Ben sei gli appuntamenti destinati ai ragazzi di ogni fascia d'età frequentanti scuole di grado e ordine diversi a partire da quella dell'infanzia. Ad aprire la stagione è statauno spettacolo messo in scena dall'associazione culturalee dedicato agli studenti delle Scuole Superiori di Secondo Grado. Due le repliche alle quali hanno preso parte oltre 500 studenti accompagnati dai loro docenti del Liceo Statale "Enrico Fermi", dell'I.I.S.S. "Luigi Einaudi" e dell'I. I.S.S. "Leontine e Giuseppe de Nittis"."Grande curiosità - dichiara l'Assessore alla Cultura- è stata percepita dai nostri giovani spettatori per la storia di Giustina Rocca, prima avvocatessa in Italia nata a Trani e antesignana della parità di genere a cui è stata anche intitolata la torre più alta della Corte di Giustizia dell'Unione Europea in Lussemburgo. Oggi una Giustina inedita, consumata da un grosso dilemma è stata portata in scena magistralmente sul palco del Lembo dalle attrici". La pièceha evidenziato come, alle volte, la storia venga scritta in maniera inconsapevole dalle sue protagoniste, che col piglio tipico della concretezza del fare femminile sistemano l'oggi, decretando legge sul domani. Il prossimo appuntamento è in calendario ilcon lo spettacolodiattraverso la filosofia a teatro con e per i bambini.