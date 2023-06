A Salvatore Sica il Premio Diomede Canusium 2023

Come da tradizione consolidata saràdia presentare lache sarà consegnato ai personaggi di origine pugliese per nascita, discendenza entro il 2° grado di parentela in linea diretta, distintisi per la loro opera meritoria in campo culturale, economico, scientifico, artistico, sportivo e sociale, producendo una ricaduta positiva sulla conoscenza, promozione e valorizzazione del territorio. Alla presenza delle autorità e del pubblico, la cerimonia di consegna delsi terràpresso ilAl termine dei lavori previsti dal regolamento, il, presieduto da, ha comunicato i nomi dei vincitori del Premio Diomede, giunto alla XXIV Edizione, sotto il patrocinio della Regione Puglia, della Provincia Barletta Andria Trani, del Comune di Canosa di Puglia e dell'I.I.S.S. "Lèontine e Giuseppe De Nittis".Il(al personaggio vivente, originario o da sempre residente a Canosa), sarà consegnato a Salvatore Sica (57 anni),compositore e direttore d'orchestra. Ha conseguito quattro lauree musicali presso il Conservatorio "N. Piccinni" di Bari in Composizione, in Direzione d'orchestra, in Pianoforte, in Didattica della Musica. E' professore di Teoria dell'Armonia ed Analisi Presso il Conservatorio di Musica "Niccolò Piccinni" di Bari. Si è perfezionato con Ennio Morricone e Sergio Miceli per la musica per film dal 1992 al 1995 presso l'Accademia Musicale Chigiana. Morricone ha sempre espresso favorevoli consensi e pubblicamente ha detto: "…la sua musica è elegante...e poetica...". Attivo come compositore e come direttore d'orchestra, autore di musica sinfonica, corale, da camera, per il teatro, per il cinema e per documentari. È autore di scritti di numerose pubblicazioni musicali. Ha all'attivo numerose incisioni discografiche sia come compositore che come direttore d'orchestra.Il(al personaggio non più in vita, canosino o di origine pugliese), a(Barletta,28/06/1952-Roma,21/03/2013), indimenticabile Campione nello sport e nella vita. Memorabili i valori sportivi e umani che Pietro Mennea ha incarnato per tutta la vita, raggiungendo tutti i traguardi che si era posto, non solo nell'attività agonistica ma anche nello studio, con le 4 lauree conseguite. Icona senza tempo! Una preziosa eredità da valorizzare e tramandare alle generazioni future.Il(al personaggio vivente di origine pugliese), sarà consegnato a(42 anni), regista e sceneggiatore originario di Bitonto, laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bari. Nel 2001 il suo primo cortometraggio, 'Lido Azzurro'; nel 2004, il secondo 'Zinanà' vincendo il David di Donatello; il terzo 'Come a Cassano', ha ottenuto la menzione speciale ai Nastri d'argento nel 2006. Tutti i suoi lavori sono stati accolti con grande favore dalla critica e selezionati dai festival di tutto il mondo. Nel 2022, esce il filmda sceneggiatore e regista, che ha vinto, tra gli altri,il Premio Donatello 2023 per la miglior canzone di Elodie, all'esordio da attrice.A breve saranno ufficializzati i nominativi dei vincitori del Premio Diomede Speciale e Giovani per un'edizione, inserita nell'ambito degli eventi dell'estate canosina 2023, che si annuncia ancora una volta ricca di contenuti e di grande partecipazione per la presenza di ospiti importanti che hanno dato e danno lustro al territorio in più ambiti lavorativi, professionali, culturali, sportivi e sociali.