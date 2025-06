Ci ha lasciato "Cirillo Clemente, fornaio tra la gente"

In tarda mattinata odierna a Canosa di Puglia, sono stati affissi i manifesti funebri riportanti:In molti, la tristezza di aver perso il sorriso e la voce del primo mattino che ha caratterizzato le giornate dei canosini in Italia e nel mondo:di grande valore affettivo e relazionale, legato alla memoria collettiva, alla storia, alle tradizioni, alla saggezza, al vernacolo, la nostra lingua dialettale del passato e del presente che Clemente Cirillo ha sdoganato con particolare attenzione alla naturale evoluzione, ai mutamenti culturali, sociali e tecnologici, anche attraverso l'utilizzo dei social e dei media per la divulgazione e la comunicazione. L'anno scorsoha ricevuto il", per le sue recitazioni declamatorie, di enorme talento e penetranti, che resteranno indelebili nel tempo e nella memoria di quanti l'hanno ammirato e apprezzato per la sua originalità e fantasia, per il suo entusiasmo contagioso e quella energia inesauribile fino agli ultimi giorni della sua esistenza. .Il 21 novembre 2015, una data significativa, in una giornata di festa persui RAI 2, conin veste di testimonial per la presentazione dellgastronomia locale. Il panettiere con l'hobby della recitazione e del vernacolo teatraleintervistato dain Piazza Vittorio Veneto, doveraccontò del suo lavoro in una bottega "di vicinato" nel borgo antico del Castello, con al suo interno tutte le fasi della produzione del pane, fino alla vendita finale, dal mattino alla sera, peraccompagnati da canti e recitazioni live molto applaudite e postate sui social.Grande contributo è stato dato daanche alla promozione ed alla valorizzazione dei prodotti tipici di forno, molto richiesti per la loro originalità e bontà come ilconosciuto come "pène a presùtte" che sta entrando nelle case degli italiani dopo il riconoscimento diIlè preparato con due diverse farine, una comune e l'altra di grano arso, ricavata dalle spighe tra le stoppie bruciate, e "macinato in casa come facevano una volta i nonni", il suo vanto. Il pane riveste da sempre una grande importanza storica e culturale come in più occasioni ha tenuto ad evidenziare, anche attraverso la sua verve artistica dedicata al dialetto, ad usi e tradizioni tipiche del territorio, diffusa mediante video e messaggi quotidiani, molto seguiti anche sui social.Non da meno il passaggio dialche il 25 luglio 2020 fece tappa a Canosa, dove propose con i suoi familiari(moglie e i figli Maria ed Agostino) la preparazione delle orecchiette di grano arso, pasta tipica canosina a km zero. Davanti alle telecamere ha sempre spiegato le qualità del grano arso "anticamente considerato farina dei poveri perché, dopo la mietitura e bruciatura delle stoppie, i contadini avevano il permesso di raccogliere i chicchi di grano residui, cioè arsi". Come ribadito anche in una delle sue uscite pubbliche, ilalla cerimonia di premiazione organizzata dallaè stato riconosciuto tra l"attività storiche e di tradizione della Puglia". Un riconoscimento a suggello del duro lavoro svolto negli anni, della dedizione e dell'impegno quotidiano di "che da par suo ha favorito e contribuito allo sviluppo dell'arte bianca in tutte le sue declinazioni:. Mentre, è stato comunicato che "Clemente ci saluterà sabato 14 giugno 2025 alle ore 9,00 davanti alla Chiesa del Carmine"