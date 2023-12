Gioia nel mondo con la musica del "Concerto di Natale in Basilica"

Non ha tradito le attese ilche si è svolto nella serata dipresso ladialla presenza delle autorità civili e religiose e del pubblico che ha gremito anche le navate laterali e i transetti. Ilè stato organizzato dalla Basilica Cattedrale di S. Sabino di Canosa di Puglia(BT), guidata daintervenuto per i saluti insieme al Vescovo della Diocesi di Andria,, per ringraziare i presenti, gli sponsor, gli artisti che hanno contribuito alla buona riuscita dell'evento e quanti hanno seguito la diretta suIl tradizionale appuntamento delle festività natalizie che ha celebrato laha visto all'opera :Orchestra Sinfonica Nuovi Spazi Sonori; la Corale Polifonica della Basilica ConCattedrale S. Sabino di Canosa;(Soprano);(Mezzosoprano);(Baritono);(alla Tromba);i Maestri del Coro; F, i Maestri collaboratori.Ilè stato il direttore artistico e musicale del concerto che ha eseguito brani di Antonio Vivaldi, George Friederic Handel, Giuseppe Torelli, Alfonso de'Liguori, Gustav Holst, Marco Frisina, Adolphe Adam, Leonard Norman Cohen, Christmas Carol , Franz Xaver Gruber, Salvatore Sica e George Friederic Handel., gioia nel mondo attraverso la musica delche ancora una volta ha emozionato e coinvolto, strappando applausi a più riprese , attraverso melodie briose e toccanti con brani famosie amati da tutti. Ilpresentato dalla giornalistaha inteso promuovere, tramite l'arte, i valori della pace, del dialogo, della tolleranza, della bellezza in questi mesi, in cui si assiste a guerre, a violenza sulle donne, ad immigrati morti in mare, a tragedie provocate dai cambiamenti climatici. Un chiaro messaggio di speranza, di gioia, di pace, di fraternità e di condivisione di valori per tutta la comunità attraverso la forza comunicativa della musica e della bravura dei suoi interpreti di questo immancabile happening natalizio.Riproduzione@riservata