Verso una giornata istituzionale di incontro per chi vive fuori Canosa

Entusiasmo e condivisioni di proposte hanno caratterizzato la festa per ipresieduta dache si è tenuta a Canosa di Puglia in 2 giorni con tre eventi partecipativi e coinvolgenti. Notevole impegno organizzativo da parte di tutto il direttivo dell'associazione dei canosini a Roma che ha visto all'opera tra gli altri: Francesco Labianca (vice presidente), Silvana Palumbieri, Tiziana Di Chio, Maria Pia Zaccaro, Salvo Pasculli, Carmen Rinaldi, Luigi Fiore e Angelo Gervasio. Vissuti momenti di riflessione e preghieranel corso della celebrazione eucaristica, officiata danella Basilica ConCattedrale di San Sabino nella mattinata del giorno di Santo Stefano.Il clou della festa con ilpreso Lo Smeraldo - Ricevimenti di lusso in Puglia nella serata di Santo Stefano con la partecipazione di autorità cittadine e rappresentanti di locali associazioni culturali. Il taglio di una grande torta "insieme alla nostra Comunità vicina e lontana. Natale, come San Sabino, festa patronale, riunisce canosine e canosini provenienti da tutto il mondo." Come ha evidenziato il presidentedurante la festa allietata daautentici professionisti della musica, con la M maiuscola" ha riferitoPer la prima volta a Canosa si sono esibiti:(frontman, voce e chitarra)alla batteria;alle percussionial basso;alla fisarmonica ealla tromba. I grandi successi della musica italiana e world music con sonorità tipiche del Mediterraneo hanno fatto cantare e ballare tutti i presenti che si sono complimentati con i musicisti.Emozionante conclusione della festa per iche si è tenuta nel pomeriggio delpresso l' aula consiliare del Comune di Canosa di Puglia con gli interventi per gli onori di casa: del sindaco; del presidente del Consiglio Comunale,dell'assessore alla cultura;e dell'europarlamentarealla presenza di molti assessori, consiglieri comunali e di rappresentanti delle associazioni del territorio. Un incontro di cordialità e di proposte per i"Canosini vicini e lontani "dalla città natìa che è terminata con la sottoscrizione di un "protocollo d'intesa" per l'istituzionalizzazione di una giornata dedicata a chi vive fuori Canosada tenere durante la festa patronale, il 3 agosto di ogni anno, la data proposta. E' intervenuta anche, in rappresentanza dell'associazionepresieduta dache ha consegnato al sindaco Malcangio un gagliardetto e una targa di benemerenza da parte del primo cittadino di Torino,"Con profonda riconoscenza per il prezioso contributo offerto alla nostra città". Le foto di rito e lo scambio di auguri hanno concluso la cerimonia che ha gettato le basi per un'amicizia solida ed una collaborazione proficua per ulteriori incontri propositivi per promuovere il territorio, le tradizioni, le risorse tipiche attraverso scambi di idee e proposte culturali nei prossimi mesi interagendo con i "Canosini vicini e lontanicon i suoi associati che risponderà presente dalla capitale.