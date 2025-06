Canosa: Museo, garantite ulteriori risorse per il completamento

A tre dall'insediamento a Palazzo di Città, nella serata dello scorso 14 giugno, in Piazza Vittorio Veneto, il Sindaco di Canosa, dott. Vito Malcangio ha incontrato la cittadinanza al fine di tracciare un bilancio sull'attività amministrativa svolta e sugli obiettivi raggiunti, illustrando al contempo quelli che saranno i leitmotiv che guideranno l'esecutivo fino al termine del mandato. Diverse le novità in arrivo, prima fra tutteUlteriore notizia è stata anche quella relativa alla realizzazione del nuovo Museo Archeologico Nazionale nell'edificio "Mazzini": infatti, a seguito delle due visite ufficiali del Ministro della Cultura Alessandro Giuli nella nostra città e delle relazioni intercorse con l'europarlamentare Francesco Ventola,. Prima però di concentrarsi su ciò che sarà, il primo cittadino ci ha tenuto ad illustrare i risultati del duro e costante lavoro prodotti in questi anni.vedi i 9 per il rifacimento delle linee elettriche cittadine, i 2,5 per l'ampliamento e l'aggiornamento tecnologico del Parco Archeologico del Battistero San Giovanni, i 500 mila euro per l'abbattimento delle barriere fisiche e architettoniche del Parco Archeologico di San Leucio, i 4,1 milioni euro per la realizzazione della Scuola Polivalente in zona 167 e, non per ultimo, il milione di euro per il rifacimento delle strade comunali extraurbane secondarie.Il Sindaco Malcangio ha spiegato quanto sia fondamentale il confronto costante e quotidiano con i cittadini, che non mancano di fornire suggerimenti. Importanti i risultati prodotti in termini di archeologia: oltre alla valorizzazione dei siti, sono infatti in corso i lavori sulla via Traiana che vanno ad aggiungersi all'istituzione della Scuola di Specializzazione Interateneo in Beni Archeologici che sta permettendo ai giovani laureati, grazie ad alcune borse di studio regionali, di formarsi in un vero e proprio museo a cielo aperto qual è Canosa. La riapertura di Palazzo Carmelitani, inutilizzato dal 2010, è stata fondamentale in quest'ottica poiché lo stesso immobile è stato destinato dall'Ente Comunale agli stessi specializzandi che lo utilizzano. L'archeologia va di pari passo con la cultura, la cui promozione, attraverso il Teatro "Lembo", è stata ritenuta sempre centrale dall'esecutivo. L'inaugurazione dei laboratori musicali al suo interno e l'abbassamento dei costi di gestione vanno proprio in questa direzione, al fine di rendere uno dei fiori all'occhiello della città centro della vita sociale dei canosini. L'attenzione si è poi spostata sul mondo della scuola e sull'adeguamento sismico e messa in sicurezza degli istituti scolastici "Foscolo", "De Muro Lomanto" e "Carella", a cui ha fatto seguito la branca della manutenzione e dei lavori pubblici. A questo proposito, due gli elementi di novità: la prima, la gara per la pubblica illuminazione che partirà a breve con l'intento di ridurre l'inquinamento luminoso ed avere più punti luce, la seconda la pubblicazione in tempi brevi del bando per la sistemazione di Zona Capannoni in via Balilla. E ancora: l'esecutivo ha inteso presentare candidatura per la realizzazione di una biblioteca sociale in un immobile confiscato alla criminalità organizzata, che va ad aggiungersi all'imminente completamento dei lavori di Palazzo Casieri e ai 500 mila euro, come da bilancio comunale, destinati a diversi lavori di manutenzione. Dal Centro Storico, il cui Piano di Recupero è stato portato ed approvato in Consiglio Comunale, si è passati alle Attività Produttive. A questo proposito, Malcangio non ha mancato di sottolineare come l'esenzione dalla TARI e dall'occupazione del suolo pubblico per i titolari di attività, unitamente alla modifica del regolamento dei Dehors, abbia contribuito e non poco al rilancio di Corso San Sabino, scommessa in cui tutta la maggioranza ha fin da subito creduto. Ad essere approvato è stato anche il Documento Strategico del Commercio, che porterà benefici in Piazza Galluppi mentre sono in fase di ultimazione i lavori della ZONA PIP Madonna di Costantinopoli, lì dove nascerà il Centro Comunale di Raccolta. Il collegamento è quindi presto fatto con l'ambiente e la raccolta differenziata, con un notevole miglioramento del grado di vivibilità, pulizia e decoro della città. Non a caso, il nuovo capitolato d'appalto, costruito su misura ed in base alle esigenze dei cittadini, ha visto Canosa essere suddivisa in sei diverse zone per il conferimento dei rifiuti, più quelle del Centro Storico, di Zona Torre Caracciolo e di via Cagliari. A ciò, fra le altre cose, si è aggiunto un servizio di lavaggio delle strade più frequente sia nel periodo estivo che invernale, il maggior personale impegnato sul circuito cittadino, lo sfalcio settimanale dell'erba, il servizio a domicilio di raccolta degli ingombranti e degli sfalci da potatura, la supervisione ed erogazione costante di multe per i trasgressori. elativamente all'urbanistica, l'adeguamento del PUG al PPTR permetterà al Comune di Canosa di avere una pianificazione che rispetti la propria vocazione, portando notevole benefici per tutti gli attori economici. Con il periodo estivo da poco partito, è conto alla rovescia anche per la presentazione degli eventi del Cartellone dell'Estate Canosina, che si preannuncia ancora una volta ricco di eventi al fine di incentivare l'economia locale e creare le condizioni affinchè i ragazzi possano trovare divertimento nella propria città. Non sono mancati i riferimenti alla percezione del grado di sicurezza e alla Polizia Locale, tornata dopo 10 anni ad avere un Dirigente Comandante. Grazie ai concorsi indetti, si è passati da 16 unità a 31, in un percorso di potenziamento del Corpo non ancora conclusosi. Il Sindaco Malcangio ci ha tenuto ad evidenziare anche il lavoro e i risultati conseguiti in tema di politiche sociali che ha visto l'inaugurazione del Centro Ricreativo Anziani, del Centro Servizi per le Famiglie, del Centro Antiviolenza "RiscoprirSI" e l'approvazione di una convenzione quadro per la valorizzazione degli oratori, a cui si aggiungono le innumerevoli iniziative in tema di autismo e violenza contro le donne. A chiudere la serata, aperta con il ricordo dell'artista Clemente Cirillo, icona della canosinità scomparso lo scorso venerdì, l'in bocca al lupo per il Canosa Calcio 1948 che sarà impegnato nella gara di ritorno della finale play-off nazionale di Eccellenza a Gela che metterà in palio il pass per una Serie D che all'ombra del Ponte Romano manca da 29 anni. Da questo punto di vista, l'Amministrazione Comunale continuerà a migliorare la fruibilità dei propri impianti sportivi con una serie di interventi che riguarderanno anche gli spogliatoi allocati al di sotto della tribuna "Mauro Lagrasta" del "San Sabino". Insomma, un impegno a 360° gradi per una maggioranza dinamica la cui ferma volontà è quella di lavorare concretamente per il futuro di Canosa.