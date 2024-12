Canosa: Il presepe vivente simbolo di una Chiesa dove c’è sempre posto per tutti

Nonostante il freddo invernale, sotto i dieci gradi, è iniziata ladelAlla presenza del Vescovo della Diocesi di Andria,del parrocoe oltre 100 figuranti sono cominciate le rappresentazioni sceniche sul sagrato della Chiesa di Maria Santissima del Rosario. "E il presepe nasce per riportarci a ciò che contaa Dio che viene ad abitare in mezzo a noi, ma anche alle altre relazioni essenziali, come la famiglia, presente in Gesù, Giuseppe e Maria, e le persone care, rappresentate dai pastori". Per questo, secondoil presepe "è come un Vangelo vivo, un Vangelo domestico" che "in questi giorni vedremo Dio adagiato in una mangiatoia: è il più forte messaggio di Pace per la vita di ognuno di noi e per il mondo di oggi". Il corteo storico dei figuranti delha raggiunto ile poi ognuno dei partecipanti nel proprio ruolo si è posizionatosu di un'area di 12.000 mq di interesse archeologico, con grotte naturali che donano al visitatore le emozioni di entrare in un villaggio palestinese del I secolo d. C.. Si attraversa un percorso evocativo tra i fuochi della legna, i profumi del pane azzimo in cottura, le olive in molitura, i panni sbattuti contro le pietre del ruscello, gli sfarzi della corte di Erode, le voci dei rabbini nella sinagoga, le botteghe degli artigiani, le danze del banchetto nuziale,. Ilrappresenta un patrimonio di grande valore culturale e sociale, nel segno della tradizione di notevole interesse storico e artistico grazie alla passione di centinaia di figuranti, che anche quest'anno hanno dato e daranno il meglio rendendo possibile l'evento in più giorni con notevoli sforzi economici, organizzativi e logistici da affrontare in condizioni climatiche rigide. Le rappresentazioni sceniche proseguiranno nei giornie 4,dalleche si rinnova e arricchisce, in una continua valorizzazione della tradizione e del territorio.Riproduzione@riservata