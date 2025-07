Il Premio “Matrona Busa" dedicato alle donne impegnate in TV, teatro e cinema

Candidatura al Premio "Matrona Busa" 2025 Candidatura al Premio "Matrona Busa" 2025

Laè un'associazione composta in Italia da circa 10.000 Socie ed aderisce alla Federazione Internazionale IFBPW (International Federation of Business and Professional Women). La Federazione ha lo scopo di promuovere, coordinare e sostenere le iniziative delle donne che operano nel campo delle Arti, delle Professioni e degli Affari, autonomamente o in collaborazione con altri Enti, Associazioni ed altri soggetti. In questo quadro, la FIDAPA BPW Italy sezione di Canosa di Puglia ha costituitoondato nel 2001. Il Premio, che gode del patrocinio della Città di Canosa di Puglia, intende offrire un riconoscimento a figure femminili che abbiano contribuito a dare prestigio e avanzamenti in tutti i settori della società. In questa quarta edizione, il Premio è dedicato alle donne impegnate nella TV, nel teatro e nel cinema — attrici, registe e professioniste del settore.a) alle donne nate a Canosa di Pugliab) alle donne anche non canosine che operino a Canosa o che abbiano operato a Canosac) alle donne che abbiano svolto attività nel campo delle Arti, Professioni e Affari in Italia e/o all'Estero.La giuria, composta da Commissione interna e da figure esterne, si riserva di assegnare fuori concorso un Premio rivolto alla donna che si sia particolarmente distinta nella vita sociale.Le candidature potranno essere presentate dalla persona interessata al ricevimento del Premio o da persone terze, da associazioni o da Istituzioni pubbliche e/o private. Le candidature dovranno pervenire entro le ore 12,00 dell'11 Luglio 2025 per e-mail all'indirizzoindicando nell'oggetto "Premio Matrona Busa – Nome e Cognome della candidata". La domanda o la proposta di ammissione al concorso deve essere effettuata per via telematica utilizzando l'apposito modulo allegato al bando debitamente firmato dal proponente o dalla concorrente. Alla domanda ogni concorrente o proponente dovrà unire il curriculum vitae (preferibilmente in un unico file in formato pdf), oltre ad una chiara descrizione delle motivazioni per cui si presenta la candidatura e, in particolare, il legame della candidata con il" e con Canosa di Puglia. A questa si aggiunge una dichiarazione nella quale la candidata acconsente, ai sensi del D.lgs. 196/03 che i suoi dati personali siano utilizzati dagli organizzatori del Premio per motivi legati all'espletamento dello stesso e che siano trattati anche con mezzi elettronici, ma non diffusi ad altri. È allegato al bando il modulo da compilare e firmare.Il ritardo nella presentazione della domanda e della relativa documentazione, qualunque ne sia la causa, comporterà l'inammissibilità dell'aspirante al concorso. Le domande prive della documentazione richiesta non saranno prese in considerazione. Le candidature presentate entro la data indicata in questo bando hanno validità biennale, e potranno quindi essere prese in considerazione anche nella edizione del Premio per l'anno successivo.Si possono chiedere ulteriori informazioni all'indirizzo e-mail o tramite utenza telefonica 3393631111.