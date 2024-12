Canosa: Verso il "Concerto di Natale in Basilica" 

Cresce l' attesa per il tradizionale appuntamento con ilgiunto alla, che si terrà alledipresso la ConCattedrale Basilica S. Sabino di Canosa di Puglia. Ilnasce nel 1996 per volontà diparroco della ConCattedrale Basilica San Sabino di Canosa di Puglia, con la direzione artistica delcompositore e direttore d'orchestra, per celebrare il Santo Natale attraverso le melodie natalizie più famose. Il Concerto ha tra le altre, la finalità di promuovere, tramite l'arte, i valori della pace, del dialogo, della tolleranza, della bellezza ed ha scopi benefici. In un tempo attuale, in cui si assiste a guerre, a violenza sulle donne, ad immigrati morti in mare, a tragedie provocate dai cambiamenti climatici, ilvuole veicolare il messaggio di speranza, di gioia, di pace, di fraternità. Nel corso degli anni alhanno partecipato ospiti di prestigio, tra i quali: Aida Cooper, Mario Rosini, Christal White, Denise Jannah, Linda, Paola Cecchi, Gianni Proietti Modi e Serena Brancale che andrà al prossimo Festival di Sanremo tra i big..Allasi esibiranno:'Orchestra Camera Nuovi Spazi Sonori; la Corale Polifonica della Basilica ConCattedrale S. Sabino di Canosa; Sarita Schena e Andrea Simone Palumbo(voci); il mezzosoprano Maria Rosaria Catalano,il maestro collaboratore Francesco Sisti e ilin veste di Direttore del Concerto. Annunciate musiche di: Antonio Vivaldi, Antonio De Fidio, Astor Piazzolla, Marco Frisina, Josè Ramon Gomis e Franz Xaver Gruber. Ilche gode del patrocinio del Comune di Canosa di Puglia, della Fondazione Archeologica Canosina, del Museo dei Vescovi, BCC Canosa-Loconia è stato organizzato dalla ConCattedrale Basilica di S. Sabino di Canosa di Puglia, guidata da. Il concerto natalizio che, sarà presentato dalla giornalistaandrà in onda su, rappresenta il momento clou della collaborazione di tutti gli artisti professionisti e non, che si esibiranno e soprattutto, è un importante incontro di condivisione di valori che questa festa racchiude e trasmette alla comunità.Riproduzione@riservata