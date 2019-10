Una Giornata, un Obiettivo, la Fine della Polio

IlancheSin dal 1985, il Rotary ha contribuito con oltre 1,3 miliardi di dollari e innumerevoli ore di volontariato perInoltre, le iniziative del Rotary hanno giocato un ruolo chiave nelle decisioni dei governi donatori di contribuire per oltre 10 miliardi di dollari. Prima dell'impresa a livello globale dii singoli club provvedevano a combattere la malattia con fondi del Rotary a livello locale. La somministrazione delle prime gocce del vaccino antipolio dal Presidente del Rotarysegnò il lancio ufficiale dell'iniziativa antipolio nelle Filippine. Bomar, insieme a Enrique M. Garcia, il primo ministro della Sanità del Paese, firmò l'accordo di impegno del Rotary International e del governo delle Filippine ad intervenire congiuntamente per cinque anni, per vaccinare circa 6 milioni di bambini contro la polio, con un investimento totale di circa 760.000 di dollari. In un'intervista del 1993, Bomar raccontò come il fratello di uno dei bambini a cui lui aveva appena somministrato il vaccino gli avesse strattonato i pantaloni per attirare la sua attenzione dicendogli:Il successo di questo progetto ha creatoSin dall'introduzione dellail numero di casi di polio in tutto il mondo è sceso del 99 per cento, e il virus resta endemico solo in tre Paesi -- Afghanistan, Nigeria e Pakistan. L'obiettivo, ormai alla portata, è quindi quello della completa eradicazione..In occasione della, ilin interclub con ilha organizzato la Conferenza sul tema della eradicazione della poliomielite che si terràinInterverranno, igienista ed ilche racconterà la poliomielite dal punto di vista di chi ne è affetto. Introdurrà i relatori,mentresocio e Presidente incoming del Club svolgerà il ruolo di. Obiettivo della Conferenza è quello di sensibilizzare tutti sul tema della eradicazione della poliomielite spiegando la patologia e gli effetti ma anche i risulti ottenuti grazie al Rotary International in termini di vaccinazioni e raccolta fondi per la ricerca.Nel pomeriggio della stessa giornata, acome in tantissime città nel mondo, una installazione luminosa proietterà il logo dellasulla parete del campanile della Basilica Cattedrale di San Sabino ed alle