Strategie e progetti per il Modello Canosa

Cresce l'attesa per il prossimo incontro culturale, organizzato e promosso dall'dillediNel rispetto delle norme anti Covid-19 vigenti, avrà luogo presso la nuova sede, l'in via Federico II a Canosa di Puglia. Per l'occasione, interverrà l'architettosul temaL'ex assessore all'archeologia del Comune di Canosa,, Phd in urbanistica, ha redatto negli anni numerosi strumenti urbanistici, progetti urbani e territoriali in Italia e all'estero. Spiccano quelli realizzati per Chioggia, Rieti, Trieste, Venezia, Lecce, Parigi, N'Djamena (Chad), il territorio del Salento, la provincia di La Spezia, di Pescara e di Venezia e progetti per piccole città interne come Cerea, Salizzole, Ponte nelle Alpi, Canosa di Puglia e Casarano. Ha insegnato progettazione urbanistica in alcune università di Architettura italiane e straniere: IUAV, Politecnico di Torino, Università di di Architettura Federico II di Napoli, Universidad Tecnica Particular de Loja (Ecuador). È autrice di numerosi articoli e saggi sul tema del progetto ecosistemico e condiviso dagli abitanti della città contemporanea. Suoi sono i libri: Tra arte ecologia e urbanistica (2005), Il desiderio di urbanità della città contemporanea. Il caso Défense (2013), I territori della rigenerazione tra Europa e Italia (2015) (in collaborazione con C. Faraone), Postcolonial urbanism, urban experimentations and territorial researches from the tropics (2018) (in collaborazione con A. di Campli). Da pochi giorni è stata pubblicatoedito da: "Cinque punti ed altrettante schede di progetti per spiegare, ad un pubblico non esclusivamente specialistico, cos'è e di cosa si occupa l'urbanistica. Una riflessione utile a traghettare temi e strategie per la città post-pandemica e salvaguardare, nella transizione ecologica, i legami di solidarietà sociale degli individui." Agli incontri culturali dell'U.T.E. sono invitati relatori qualificati e di alto profilo che mettono a disposizione un patrimonio di esperienze professionali acquisite per il bene della comunità, come più volte ha ripetuto o il presidentenel corso della presentazione della programmazione, invitando al contempo la cittadinanza a partecipare.