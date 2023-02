La sicurezza domestica vista dall'ingegnere Cosimo Giungato

secondo una recente rilevazione statistica a scala nazionale,e, a seguire,il restantesi distribuisce in maniera pressoché equilibrata nei rimanentiPer le donne anzianeappresenta, di gran lunga,(46,2% degli incidenti), mentre per gli uomini anziani i luoghi in cui avvengono gli incidenti si presentano più diversificati: cucina (22,6%), soggiorno (20,5%), cantina, garage/altro ambiente (17,1%), e bagno (13,9%). Su "come essere sicuri tra le pareti di casa", l'di, che promuove e realizza programmi culturali per il territorio in cui opera, ha organizzato un incontro a temaL'incontro che si terrà alledi lavrà luogo presso l'in via Federico II a. Per l'occasione interverrà un relatore d'eccezione, l(55 anni), libero professionista, esperto di consulenze tecniche in materia: di risparmio e produzione di energia elettrica e termica, di finanza agevolata; nella redazione di perizie di stima di immobili residenziali e commerciali e nelle istruttorie tecniche amministrative sugli interventi finanziati dal Piano di Sviluppo Locale. L'ingegnereè impegnato nel sociale e nella promozione della cultura, rivestendo, in questi anni, incarichi importanti tra i quali: presidente di Azione Cattolica per la Parrocchia di San Sabino di Canosa di Puglia; co-fondatore del gruppo di volontariato per disabili "Gruppo Amici" in collaborazione con la Parrocchia di San Sabino di Canosa di Puglia; presidente del Rotary Club di Canosa di Puglia per l'anno sociale 2019-2020, attualmente componente del direttivo; socio della Fondazione Archeologica Canosina; socio e componente del direttivo dell' Associazione Via Francigena di Canosa di Puglia.Nel rinnovare l'invito a partecipare agli incontri culturali, il presidenteha inoltre comunicato che sono aperte le iscrizioni aldiscussa nell'che valorizzi l'immagine storica e culturale della "nostra amata Canosa", attraverso una scrupolosa ricerca di documentazione sviluppata da studi su archivi di Stato e reperti archeologici del territorio.Riproduzione@riservata