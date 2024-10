Canosa: mamma e bambina investite davanti alla Scuola Mauro Carella

Questa mattina, a Canosa di Puglia, davanti alla Scuola Mauro Carella, si è verificato un gravissimo episodio che poteva e doveva essere evitato. Una mamma e la sua bambina, mentre si recavano all'ingresso della scuola, sono state investite da un veicolo. Per fortuna, sembrano non esserci state gravi conseguenze fisiche, ma la paura e lo shock restano profondi, e a loro va tutta la nostra vicinanza e solidarietà in questo momento difficile. Questo incidente evidenzia una preoccupante negligenza da parte dell'amministrazione comunale, in particolare dell'assessore al ramo, responsabile della sicurezza e della gestione del personale di Polizia Locale. Nonostante le tante assunzioni annunciate, che avrebbero dovuto rafforzare la presenza dei vigili urbani nelle aree più sensibili della città, stamattina, all'ingresso della scuola, nessun vigile era presente a regolare il traffico e a garantire la sicurezza dei bambini e dei genitori. Le scuole sono luoghi che richiedono una particolare attenzione e cura, specialmente negli orari di entrata e uscita. La mancanza di un presidio di sicurezza in una zona così critica è inaccettabile e testimonia l'incapacità dell'assessore e dell'amministrazione di organizzare in modo adeguato il servizio di Polizia Locale. Non è tollerabile che i nostri bambini e le loro famiglie siano esposti a pericoli così gravi per colpa di una gestione inefficiente e distratta. Chiediamo all'Assessore spiegazioni immediate su quanto accaduto e un intervento concreto affinché episodi simili non si ripetano. La sicurezza delle nostre scuole e delle nostre strade non può più essere lasciata al caso. Esprimiamo nuovamente la nostra piena vicinanza alla mamma e alla sua bambina coinvolte nell'incidente odierno , e ribadiamo il nostro impegno affinché la sicurezza sia una priorità reale, non solo a parole.