Un gesto d’amore per la città: grazie al signor  Francesco Palermo e alla neonata associazione “Galileo”

Un gesto d'amore per la città: grazie ale alla neonataper la donazione dei defibrillatori. Ieri sera, ain occasione dello spettacolo teatrale di Biagio Izzo, si è vissuto un momento di profonda umanità e impegno civico. Durante la serata, proprio il sig. Palermo ha annunciato pubblicamente la nascita dell'associazione "Galileo", da lui fondata in memoria della moglie prematuramente scomparsa a causa di un infarto. Da questo dolore personale, è nato un gesto di straordinaria generosità:uno dei quali sarà collocato– oggetto della mozione da me recentemente presentata e approvata all'unanimità – e uno pressoMa non solo. Il signor Palermo, attraverso l'associazione Galileo, ha deciso anche di farsi carico dell'organizzazione di corsi di formazione sull'uso dei defibrillatori, affinché questi strumenti possano davvero essere utilizzati con efficacia e consapevolezza da cittadini e operatori.La sua sensibilità, unita alla volontà concreta di agire per il bene della comunità, rappresenta un esempio prezioso di cittadinanza attiva. L'associazione Galileo nasce da un dolore, ma guarda al futuro con speranza e responsabilità. E Canosa oggi è un po' più sicura anche grazie a questo gesto.- consigliera comunale "IO CANOSA"