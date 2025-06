Un'altra vittima sulla SS 93 che collega Canosa di Puglia a Lavello(PZ). L'incidente stradale è accaduto intorno alle ore 2,40 della scorsa notte sulla SS 93 nei pressi di Loconia, frazione di Canosa di Puglia. La vittima, una ragazza di 25 anni di Rapolla, era a bordo dell'auto guidata da una 23enne sempre di Rapolla, che avrebbe perso il controllo del mezzo finendo in una cunetta. L'impatto è stato violento e la giovane donna è morta sul colpo. La conducente, soccorsa dagli operatori del 118, è stata trasportata all'ospedale Bonomo di Andria ma non sarebbe in gravi condizioni. In corso gli accertamenti del caso, per verificare la dinamica dell'ennesimo incidente mortale sulle strade pugliesi. Recenti statistiche riportano che le cause principali degli incidenti mortali sono l'eccesso di velocità e la distrazione (utilizzo di smartphone), con una prevalenza di sinistri nei centri urbani, che causano più feriti, mentre, quelli su strade extraurbane registrano più decessi.