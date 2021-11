La figura di Dante nel settimo centenario dalla sua morte

Da non perdere il prossimo incontro alle ore 18,30 di lunedì 29 novembre, con la professoressache interverrà all'U.T.E. sul temaPoeta, teologo e filosofo,i, compositore del poema più letto e tradotto al mondo: la Divina Commedia, ebbe i natali a Firenze, tra il 21 maggio e il 21 giugno 1265 e morì esule a Ravenna, di ritorno da Venezia, nella notte tra il 13 e 14 settembre 1321,dopo la cacciata dalla sua città per motivi politici. In Italia,si celebra laistituita nel 2020 dal Consiglio dei ministri su proposta del Ministro Dario Franceschini. Il 25 marzo è la data che gli studiosi riconoscono come inizio del viaggio nell'aldilà della Divina Commedia: """ Dante è la nostra lingua; è l'idea stessa di Italia e abbiamo bisogno di tenerla viva", dichiarò ilnella presentazione della giornata dedicata al gran poeta. Proseguono con interesse e partecipazione di pubblico gli incontri culturali all'presieduta dalche vedono salire in cattedra relatori autorevoli e competenti su tematiche interessanti e di grande attualità. Dopo la pausa a causa della pandemia ritorna all'UTE ladocente in quiescenza di italiano e latino presso il liceo "Enrico Fermi di Canosa di Puglia e dama dell'Ordine dei Cavalieri del Santo Sepolcro di Gerusalemme. Nel rispetto delle norme sanitarie anti Covid-19 vigenti, l'incontro si terrà presso l'auditorium della Parrocchia di Gesù, Giuseppe e Maria, in via Federico II a Canosa di Puglia, nuova sede dell'U.T.E..