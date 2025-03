Dantedì all'Università della Terza Età di Canosa di Puglia

In Italia ilche è stata istituita dal Consiglio dei ministri del 17 gennaio 2020, su proposta del ministro Dario Franceschini. La scelta della data per ilè caduta sulpoiché molti ritengono che il viaggio narrato nellasia iniziato in quel giorno nel 1300, in cui si perde nella "selva oscura". L'dipresieduta dalcelebra il sommo poeta nell'ultimo incontro culturale del mese di marzo. Salirà in cattedrache parlerà di Dante Alighieri, focalizzando l'attenzione sulAmor ch'a nullo amato amar perdonaUno dei versi più celebri di questo canto che affronta l'amore, sia quello carnale della lussuria, sia quello vero, dei morti per amore. Dante scrisse che più si scende nell'inferno, più il dolore delle anime si fa forte e con esso la sua pietà aumenta. Per molti, il Canto V dell'Inferno, dedicato alla vicenda di Paolo e Francesca, è forse in assoluto il più amato della, poema allegorico-didascalico di Dante Alighieri, attraverso il "racconto" di un viaggio compiuto tra l'8 e il 14 apr. 1300, nei tre regni dell'oltretomba. "Scopo dichiarato del poema è di riportare gli uomini sulla via del bene e della verità, mediante la rappresentazione delle pene e dei premi che attendono rispettivamente i peccatori e i buoni nella vita eterna." Nella presentazione dell'incontro che si terrà alledipresso l'in via Muzio Scevola nr.20 aa, il presidente dell'U.T.E.ha rinnovato l'invito alla cittadinanza a partecipare.