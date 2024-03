Canosa: Per il DANTEDI' il Battistero si trasforma nel palco dell’Inferno

I più rinomati canti dell'Inferno di Dante Alighieri saranno portati in scena nel suggestivona location scelta accuratamente per lo spettacolodal regista e interprete dell'opera, l'artistaper l'anteprima rivolta alle scolaresche in occasione delgiornata dedicata al sommo poeta e data che, secondo gli studiosi, rappresenta il giorno in cui inizia il viaggio nell'aldilà della Divina Commedia. "Ogni location naturale mostra l'anima dello spettacolo, la mia curiosità è scoprirne sempre di nuovi". Così il registaracconta l'inizio della nuova avventura delche ha portato nel panorama teatrale una formula avvincente, non solo per i giovani studenti: "privilegiando palcoscenici naturali come castelli, boschi, musei, persino spiagge, antiche rovine, il coinvolgimento avviene non solo grazie alle emozioni della teatralizzazione, ma anche dalle sensazioni suscitate dai sensi che partecipano a trasportare il pubblico attraverso alcuni tra i canti più noti dell'Inferno".messo in scena dasegue un percorso letterario che sottolinea la potenza del verso, sia esso declamato o raccontato, e inserendosi in un itinerario guidato che vede gli spettatori muoversi in quelNata negli ipogei della città, scenografia ideale per i canti dell'inferno quale perfetta figurazione dell'oltretomba, l'opera si è poi manifestata con l'artista solo sul palco naturale del Battistero, per rendere plastico e reale il percorso letterario descritto nell'opera monumentale di Dante. Lo spettacolo sarà replicato ogni venerdì e sabato fino alla fine di maggio, solo su prenotazione. E' attiva l'utenza telefonica 333 9120388 per ulteriori informazioni e prenotazioni.