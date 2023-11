Dante in Puglia

Se Dante avesse voluto ambientare la, secondo(fondatore dell'Academy of Magic & Science), avrebbe collocato, ile nel. Un progetto,, che Audiello nel 2022 (in occasione delle celebrazioni per i 700 anni dalla morte del sommo poeta), ha fatto diventare una trilogia di filmati da un'ora l'uno in occasione della celebrazione dell'anniversario della morte di Dante. Al quale hanno collaborato numerosi esponenti del mondo della cultura e dello spettacolo (fra gli altri Albano Carrisi, Giancarlo Giannini, Renzo Arbore, Caparezza, Manila Nazzaro, Giovanni Mucciaccia, Luca Gaudiano, Gianmarco Saurino, Wladimir Luxuria, Luciano Canfora…), ma anche gli scienziati di fama mondiale (per il Purgatorio Valentina Fossati, prima scienziata al mondo ad aver mandato delle cellule staminali nello spazio; per l'Inferno Mariafelicia De Laurentis che ha avuto un ruolo centrale nell'immortalare per la prima volta in assoluto in una immagine fotografica un buco nero; per il Paradiso Mike Massimino, di origini italiane, primo uomo ad aver twittato dallo spazio). La senatrice di Fratelli d'Italia, componente della Commissione Cultura,ha creduto nellee per giovedì 23 novembre, alle ore 15,00 ha organizzato con il ministro della Cultura,una conferenza stampa a Roma (Senato, Sala Spadolini, via del Collegio Romano, nr. 27). Interverranno, oltre l'autore, anche il presidente del Teatro Pubblico Pugliese,e il capo dipartimento della Comunicazione Istituzionale della Regione Puglia, Rocco De Franchi.