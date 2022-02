La città è di tutti e necessita di attenzione e di cura

Interesse e partecipazione alla presentazione del libroedito da Lettera 22,) dell'architettosvoltasi sabato scorso presso l'androne della sede dela cura della nascente associazione BUSA che si occupa di innovazione urbana e sociale. Un incontro ricco di interventi di eccezione da parte dei relatori invitati provenienti gran parte dal mondo accademico come le professoresse di urbanistica(tecnica e pianificazione urbanistica, IUAV) e(PoliBA, coordinatrice Urban@it) che sono state assessore all'urbanistica di importanti comuni pugliesi, come Bari e Polignano. Il professoril coordinatore di un folto gruppo di docenti del PoliBA che ha curato gli studi propedeutici al nuovo piano particolareggiato del centro antico di Canosa. Non da meno l'intervento didirigente del Liceo "E. Fermi" di Canosa e Minervino che ha portato l'attenzione sulla centralità dell'ascolto come buona pratica per l'elaborazione di progetti urbani non soltanto adeguati ma anche importanti per non abbandonare le giovani generazioni e quanti docenti che ogni giorno lavorano con loro per farli sentire cittadini e rispettosi della città.Focus su cinque punti ed altrettante schede di progetti per spiegare, ad un pubblico non esclusivamente specialistico, cos'è e di cosa si occupa l'urbanistica che lha spiegato dopo numerose esperienze professionali in Italia e all'estero nella elaborazione di progetti urbanistici e l'ha sentito l'urgenza di proporre una riflessione sul 'fare' dell'urbanistica. in un periodo di profonde trasformazioni del modo di vivere nelle città, causato dalla pandemia. Una riflessione utile a traghettare temi e strategie per la città post-pandemica e salvaguardare, nella transizione ecologica, i legami di solidarietà sociale degli individui."...Si avverte la necessità della messa a punto di un nuovo scenario tecnico-amministrativo per il governo del territorio e delle città che realizzi il travaso di esperienze tra 'l'agire responsabile' della società civile nel governo del territorio, per non disperdere il patrimonio di conoscenze, la formazione di un forte spirito civico, che si prende cura del territorio, dello spazio abitabile, che infine rappresenta attualmente un contesto umano e civile indispensabile per affrontare alcune priorità e sfide epocali come la realizzazione della 'transizione ecologica', della città la quale necessita di azioni condivise proprie del mondo associazionistico.". Il progetto urbanistico va inteso come un lungo processo inclusivo che riguarda tutta la comunità. Solo la partecipazione dei cittadini ai processi di trasformazione della città può garantire il successo delle operazioni progettuali e con queste garantire lo 'sviluppo' di una comunità e di una città. Molte comunità stanno trasformando il loro territorio dal basso o hanno precise idee di cosa andrebbe fatto e pertanto andrebbero accuratamente ascoltate accompagnate e persino introdotte nei processi istituzionali.dall'architettosi prefigge tra l'altro di divulgare l'urbanistica, perché la città è di tutti e necessita di attenzione e di cura non soltanto dagli amministratori ma anche dalla comunità.Foto a cura di