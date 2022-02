L’Urbanistica spiegata da Sabina Lenoci

Si terrà alle oreabato,la presentazione del libro "(edito da Lettera 22, Siracusa) dell'architetto, ex assessore all'Urbanistica e all'Archeologia del Comune di Canosa di Puglia, organizzata daAd ospitare l'evento accolto con grande spirito di partecipazione sociale dalle tante associazioni presenti ed attive sul territorio cittadino (Fondazione Archeologica Canosina, Italia Nostra, Archeo Club, Legambiente, Pro Loco, Fidapa, Via Francigena, Rotary, Tango Renato, Radici, Amici dell'Archeologia, Archeoclub, Omniarte, Canosiamo ) sarà il, in piazza Vittorio Veneto a Canosa di Puglia , nel suo androne padronale, già cornice di incontri e dibattiti che hanno vista coinvolta la città su temi di interesse pubblico., è stato chiesto all'"…spiegare ad un pubblico non esclusivamente specialistico -sottolinea - cos'è e di cosa si occupa l'urbanistica, é riflessione utile a traghettare temi e strategie per la città post-pandemica e salvaguardare, nella transizione ecologica, i legami di solidarietà sociale degli individui"A proporre considerazioni e riflessioni sul tema trattato interverranno ospiti d'eccezione quali, la professoressa(PoliBA, coordinatrice Urban@it), la professoressa(tecnica e pianificazione urbanistica, IUAV), il professor(composizione architettonica, PoliBA). Al tavolo della presentazione del libro ci saranno anche Monsignor, parroco della Cattedrale di San Sabino, che porgerà i saluti di benvenuto ai partecipanti, e il professordirigente del Liceo "E. Fermi" Canosa e Minervino. "La presentazione del libro sarà un'occasione per trattare in modo semplice e divulgativo temi importanti per la valorizzazione complessiva delle città – afferma la dottoressa, componente di Busa_innovazione urbana e sociale - pertanto riteniamo che iniziative di questo genere debbano vedere una larga adesione da parte dei cittadini che potranno partecipare alla diretta streaming su facebook. Per la partecipazione è gradita la prenotazione entro il 17/02/2022, contattando l'utenza telefonicaL'incontro si terrà nel rispetto delle norme di contenimento e contrasto del COVID 19.L'ingresso all'evento sarà contingentato e disciplinato ai sensi delle disposizioni vigenti.