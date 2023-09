A settembre è tempo di festa dell'Unità del Partito Democratico. A livello nazionaleal Pala De Andrè, dove la segretariaha inaugurato la festa, con l'obiettivo di ricompattare il Pd in vista di un autunno di battaglie, ma anche per lanciare i temi che possano creare un fronte comune con le altre opposizioni, come le richieste al governo dei ristori per chi ha subito i danni dell'alluvione e la mobilitazione, che vede la Regione Emilia Romagna in prima linea, per scongiurare i tagli alla sanità pubblica.Mentre la festa regionale in Puglia è in calendario l'in provincia diIn Salento arriveranno i big del partito: Elly Schlein, Michele Emiliano e Antonio Decaro. Tre giorni di musica e divertimento senza tralasciare incontri e dibattiti aperti sulle questioni cruciali dela politica italiana: diritti civili, giustizia sociale, autonomia differenziata, salario minimo, transizione ecologica. "Un festival democratico al quale parteciperà anche la BAT", ha dichiarato il segretario provinciale del Partito Democratico"Sarà un momento di condivisione e di unità di intenti. Tre giorni per tracciare un bilancio di quanto è stato fatto dal Partito in Puglia, in particolare dai provinciali. Nella BAT dopo il successo alle elezioni amministrative a Bisceglie e Margherita di Savoia tutti i circoli dei 10 comuni nella provincia BAT hanno convocato le assemblee cittadine aperte agli associati e ai simpatizzanti per dare un contributo importante al partito e per tracciale Il cammino verso quella Nuova primavera del Partito Democratico tanto auspicata a livello nazionale".