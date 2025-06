Sì per rendere lavoro stabile e sicuro

«I referendum servono per rendere il lavoro più stabile e sicuro per milioni di lavoratori italiani.». Lo ha dichiarato il segretario del Pd Puglia,, durante il comizio a cui ha partecipato il leader della Cgil,che nella mattinata del 2 giugno scorso è stato in visita al centro studi e ricerche di Farmalabor a Canosa di Puglia. Suiil segretario generale della Cgil,i ha tra l'altro dichiarato: «servono a valorizzare chi fa impresa seriamente e non con la logica dei subappalti, sottoappalti, quindi del massimo ribasso e vogliono indicare la necessità di una crescita», specificando che «questi livelli di precarietà e queste furbizie stanno determinando il fatto che moltissimi dei nostri giovani se ne vanno via dal nostro Paese. Noi stiamo perdendo un sacco di competenze e di intelligenze e non abbiamo bisogno assolutamente di questo»Mentre, il segretario del Pd Puglia,ha concluso«Dobbiamo informare i cittadini cheper rendere meno precario il lavoro e aumentare i salari. Continua il nostro impegno perIl Governo e la tv pubblica hanno silenziato il dibattito sul referendum perché fa paura il voto, questo atteggiamento è evidente agli italiani, ci sarà una risposta dal basso, popolare, e la sorpresa del raggiungimento del quorum è vicina».