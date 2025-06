Piedi qui e la testa nel mondo

Ile iorganizzano peruna giornata straordinaria di mobilitazione, dal titolodedicata alla riflessione sulle guerre e le crisi internazionali che segnano il nostro tempo. In un momento storico in cui i conflitti nel mondo continuano a causare morte e distruzione, i circoli del PD pugliese si attiveranno con assemblee e momenti di confronto aperti alla cittadinanza, per affermare con forza la necessità di percorsi di pace. «La situazione internazionale è estremamente preoccupante, con conflitti che stanno causando sofferenze indicibili a milioni di persone. - dichiarasegretario Regionale del PD Puglia - Come Partito Democratico, crediamo fermamente che la pace sia possibile solo attraverso il dialogo e la diplomazia. È il momento che le armi tacciano e che le parti coinvolte si siedano al tavolo delle trattative per trovare soluzioni pacifiche. La diplomazia è l'unica strada che può portare a una vera e duratura risoluzione dei conflitti. Le assemblee nei circoli del Pd Puglia del 23 Giugno sono volte a promuovere la pace manifestando la necessità del dialogo chiedendo che le armi si fermino quanto prima.»Tra le– 23 giugno ore 18.00 – Via Re David, 15– 23 giugno ore 19.00 – Via Enrico Dandolo, 90– 23 giugno ore 19.00 – Via Galeotta, 3– 23 giugno ore 18.00 – Via Matteotti, 32