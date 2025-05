Gaza: in una crisi umanitaria senza precedenti

Da oltre un anno assistiamo sgomenti ad una tragedia senza precedenti. una crisi che a Gaza continua a consumarsi nel silenzio delle istituzioni e nella indifferenza di troppi governi, compreso quello italiano. Come più volte ribadito dal Partito Democratico e dalla sua segretaria Elly Schlein. Un numero inaccettabile di bambini, civili, interi quartieri rasi al suolo, sistema sanitario al collasso! Israele ha condotto strategie politiche come veri atti di genocidio: bombardamenti incessanti, privazione di cibo e acqua, privazioni di energia e assistenza medica provocando una devastazione di massa che non può più essere ignorata. L'Italia non può e non deve rimanere complice. Sostenere un Governo che secondo fonti autorevoli internazionali è responsabile di crimini contro l'umanità ci rende corresponsabili.da un piccolo circolo di provincia, ci uniamo con forza all'appello lanciato dalla segreteria nazionale del nostro partito."