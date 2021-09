Rotary e Rotaract premiano i “100” canosini del 2021

A partire dalle ore 16,00 di giovedì 23 settembre, per il nono anno consecutivo i localicon il Patrocinio del Comune di Canosa, consegneranno un attestato di merito ai ragazzi canosini diplomatisi con votazione pari a 100/100 nell'anno scolastico 2020/21, comprensiva o meno di lode,. La cerimonia che avrà luogo presso l'auditorium del Centro Servizi Culturali "Teresa Pastore" è denominata "100 in vista", L'occasione, che ormai è appuntamento consolidato per la comunità, ha lo scopo di dare lustro ad una nuova generazione "capace e meritevole" secondo Costituzione, la quale potrebbe formare le eccellenze territoriali del domani, alla luce dell'importante risultato scolastico conseguito dai singoli. Quest'anno sono ben 60 – contro i 57 dell'anno scorso – gli studenti residenti nel Comune di Canosa di Puglia che hanno raggiunto il rilevante obiettivo (di cui 20 con lode), anche quest'anno segnalati direttamente dagli Istituti Scolastici. Non per altro è il Rotaract – "costola" del Rotary che accoglie tra le sue file i giovani di età compresa tra i 18 e i 32 anni – ad essere parte integrante ed organizzativa costante della premiazione, nonostante le difficoltà: per due anni di seguito, infatti, soprattutto i ragazzi hanno dovuto fare i conti con la pandemia. Grande è stato l'incoraggiamento e il supporto del personale scolastico, di insegnanti e dirigenti, come grandi i sacrifici degli alunni che devono essere sottolineati e rinfrancati, ad iniziare dalle parole che Roberto Morra (Sindaco di Canosa), Andrea Pugliese (presidente Rotary) e Mauro Robbe (presidente Rotaract) riserveranno ai maturati e ai loro parenti certamente presenti in platea. A causa dell'emergenza tutt'altro che terminata, sarà consentito l'accesso ai locali – siti alla via G. Parini n. 48 – solo alle persone munite di "green pass" e che non presentino sintomi associabili all'infezione da CoViD-19.I Premiati:IISS G. Pavoncelli – Cerignola (1)D'Amelio Chiara;IISS L. Einaudi – Canosa di Puglia (13)Barbarossa Mattia, Bonasia Domenico, Dell'Erba Carlo, Destino Angela Daniela, FanizzaSara, Fiore Alessia, Guglielmi Veronica, Isufaj Aurelio (con lode), Lenoci Cosimo Damiano,Marciano Mascha Marina, Matarrese Vincenzo, Pana Catalina Valentina, Patruno Erika;IISS N. Garrone – Canosa di Puglia (2)Capurso Claudia, Sciannamea Martina;ITET P. L. Nervi – Barletta (1)Zagaria Daniele;Liceo Classico A. Casardi – Barletta (1)Specchio Dalila (con lode);Liceo Classico N. Zingarelli – Cerignola (3)Merafina Davide (con lode), Roccia Gaetano, Zagaria Sara;Liceo Scientifico A. Einstein – Cerignola (2)Costanzo Martina (con lode), Di Virgilio Dalila;Liceo Scientifico E. Fermi – Canosa di Puglia (37)Acquaviva Arianna, Acquaviva Federica, Bevilacqua Maria, Cannone Martina, CaraneseMartina, Carone Ilaria (con lode), Catalano Sabino (con lode), Cirillo Elisa, Colagiacomo Mafalda(con lode), Coppolecchia Walter, D'Aulisa Paola, Dargenio Giorgia, Del Vento Antonia (con lode),Di Molfetta Rossella, Di Stasi Alessia, Diaferio Andrea (con lode), Fasanella Annapia, FoggettiFederica, Huang Luna (con lode), Lamanna Enrico (con lode), Landolfi Federica, LenociGiuseppina, Leone Eleonora, Leone Francesco, Mantovano Annalisa, Marinaro Giulia (con lode),Metta Francesca, Metta Giovanni (con lode), Minerva Chiara (con lode), Mosca Monica (con lode),Nardò Stefania, Natale Annachiara, Preziuso Marta (con lode), Princigalli Jacopo (con lode), RobbeMariaeugenia (con lode), Ventola Antonio (con lode), Zagaria Damiano (con lode).