Loredana Capone alla vice presidenza del Partito Democratico

è stata ufficialmente proclamata segretaria del, nel corso dell'Assemblea del partito svoltasi al centro congressi "La Nuvola" di Roma. "Non basta una nuova segretaria - ha dichiarato tra l'altro-. Dobbiamo farlo insieme, non ho mai creduto nell'uomo o nella donna sola al comando, ora poi che ce n'è una a Palazzo Chigi. Serve un'identità chiara, prossima, vicina, coerente, comprensibile. E' l'occasione per provare a ricucire i fili, per essere una casa aperta e accogliente. Da sola non basto".è stato elettodall'assemblea del Partito Democratico mentre, sono state votate alla vicepresidenza la deputatae la presidente del Consiglio regionale pugliese"Grazie a Elly Schlein per la fiducia che ha voluto riporre in me e in tutte e tutti i Pugliesi.- Esordisce cosìnella prima dichiarazione rilasciata che ringraziato "questa bellissima assemblea per avermi votato all'unanimità. Oggi è davvero un giorno che non dimenticherò, uno di quelli che ti riempiono il cuore e contemporaneamente ti consegnano una responsabilità immensa che, vi prometto, cercherò di onorare giorno dopo giorno, accanto a tutte e tutti voi. Oggi si apre una nuova fase per il nostro partito, un orizzonte tutto nuovo che abbiamo sperato, cercato, per cui ci siamo impegnate e impegnati insieme, convinti che occorresse ripartire dalla spina dorsale di questo Paese: dalle persone. Perché la forza della comunità, e queste primarie lo hanno dimostrato, può fare la differenza, ma per riuscirci dobbiamo sentirci tutte e tutti dentro ai bisogni delle tante cittadine e cittadini italiani più fragili che, oggi, chiedono uno sforzo maggiore e una maggiore attenzione. Ha detto bene Elly, serve una linea chiara che sia comprensibile alle persone che incontriamo per strada. Serve mettere a valore le differenze e ricominciare a fare formazione politica facendo del nostro partito il primo strumento di emancipazione e di riscatto. Ecco perché questo congresso costituente deve proseguire, con un confronto stabile sui temi, favorendo quel 'ricongiungimento familiare' tra il partito, le persone e i territori. Per questo c'è bisogno che le nostre assemblee siano aperte e nessuno pensi di sentirsi in un fortino. È tempo di rimettersi in cammino.io sarò orgogliosa di essere al loro fianco e di farlo insieme a Chiara Gribaudo. Viva le donne!"Tra i primi a complimentarsi con Loredana Capone è stato il Capogruppo Pd Puglia,: "L'elezione di Loredana Capone a vice presidente del Pd è un'ottima notizia per il partito, essendo Loredana una persona capace, coerente, dalla lunga militanza e in grado di dare una mano concreta ad Elly Schlein in questa nuova fase. Naturalmente è una fantastica notizia anche per la Puglia, che avrà una sua donna, peraltro la seconda figura istituzionale più importante della regione, in un ruolo di vertice nel nuovo partito. Non poteva esserci scelta migliore da parte della nuova segretaria. E' un'ottima notizia anche l'elezione di Stefano Bonaccini a presidente del partito. Ora siamo davvero pronti ad affrontare le sfide del presente e del futuro, certi che torneremo ad essere un grande partito popolare e di sinistra"."È un onore essere stato chiamato ad avere responsabilità nella Direzione Nazionale del Partito Democratico: ringrazio la nostra segretaria Elly Schlein e il presidente Stefano Bonaccini per la fiducia". Lo ha dettoeletto, oggi pomeriggio, nell'organo di indirizzo politico del partito, votato dall''Assemblea nazionale riunita, stamattina, per proclamare la segretaria nazionale Elly Schlein e eleggere, su proposta di Schlein stessa, Stefano Bonaccini presidente. "Mi riconosco nelle parole con cui Elly Schlein ha descritto il nuovo PD: umile nell'ascolto, utile alle persone, un partito che cambia in una società che cambia; disuguaglianze, lavoro e clima sono i fronti su cui abbiamo riacceso e dobbiamo rafforzare le speranze degli italiani", ha sottolineato il vicepresidente della Regione Puglia, presente oggi a Roma, al Centro Congressi "La Nuvola" dove si è riunita l'Assemblea scaturita dalle primarie aperte di domenica 26 febbraio."Farò con convinzione la mia parte, in particolare, a difesa di politiche per il Sud che il nuovo PD ha posto al centro della lotta contro gli squilibri e le diseguaglianze territoriali alimentati dalla destra al governo, uno dei passaggi più applauditi del discorso di Elly Shlein all'assemblea nazionale di stamattina", ha aggiunto, concludendo ha espresso i suoi "auguri anche alla mia amica e collega Loredana Capone, eletta vicepresidente dell'Assemblea".Riproduzione@riservata