Le domeniche dell'Archeologia

Reso noto il programma della passeggiata archeologicain calendarioa partireorganizzato dalla Fondazione Archeologica Canosina Onlus, dall'impresa culturale Tango Renato-servizi per l'archeologia e il turismo e dall'Associazione Amici dell'archeologia. Il percorso è suddiviso in tappe:tipico esempio di residenza dell'età augustea articolata secondo lo schema italico ad atrio, dove, sono esposti tipici abiti dell'età romana, realizzati dalla(III-II sec. a.C.); emblema dell'età dauna, nel quale furono rinvenuti vasi a figure rosse, una corazza anatomica in bronzo e un elmo celtico, probabile trofeo di guerra. L'itinerario proseguirà con le visite aldove sono esposti anche il corredo di una delle ultime tombe indagate, tra le quali due coppiette acrome, una conchiglia, una statuetta di terracotta a forma di cavallo, un sonaglio (tintinnabulum) a forma di cinghiale, una brocchetta a fasce in miniatura. Il toru si concluderà presso il(XII sec.), simbolo dell' età normanno-sveva (XI sec. d.C.-XII sec. d.C.) ed eterna dimora del principe Boemondo d'Altavilla , eroe della I Crociata e zio di Federico II. Per ulteriori informazioni e per la prenotazione obbligatoria, si rimanda all'utenza telefonicaed alla pagina Facebook della Fondazione Archeologica Canosina. Al termine del tour sarà possibile degustare le tipicità eno-gastronomiche canosine presso i ristoranti aderenti all'iniziativa.