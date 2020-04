Le Croci della Passione Vivente

Ilè lail "", "Palmarum dies, sic dictus dies Dominicus qui Pascha antecedit", (Ufficio Divino, cap. 27), "il giorno di Domenica, che precede la Pasqua, così detto il giorno delle Palme". Secondo le fonti del Vangelo di Matteo, (cap. 21, v. 1), Gesù con i discepoli si avvicinava al Villaggio di Betfage, presso Betania, presso il: "ad montem Oliveti, tunc Iesus". Sul monte degli Ulivi, Gesù pregherà fuori delle mura orientali di Gerusalemme, nell'Orto degli Ulivi, nelche in ebraico significa, "gat-semanim" , "frantoio", per la presenza degli ulivi, pianta del Mediterraneo e simbolo della nostra Puglia. Il Monte Oliveto,, ad est di Gerusalemme così viene descritto dallo studioso Seyler di studi biblici nel 1671: quinque ab urbe distans stadiis, in quo Salvator noster ante obitum suum aliquoties pernoctavit", "distante cinque stadi dalla città(Gerusalemme), in cui il nostro Salvatore ha vegliato nella notte per parecchie ore, prima della sua morte". Lo stadio misura romana corrispondeva a 185 metri. Nei nostri paesi l'immagine dei bambini, della gente con i rami d'ulivo in mano, esprime bellezza alla vita e al Signore, sulle vie degli uliveti di Puglia. Nellaquest'oggi non si terrà la rappresentazione scenica dellaa causa dell'emergenza sanitaria delche sta portando lutti e dolore in tutta l'Italia e nel mondo ma gli organizzatori dell'e lahanno issato le tre Croci sul colle in via Balilla uno dei sette delltempo doloroso dell'epidemia virale, mentre le Palme in solitudine benedette daannuncianoquando entrò il Signore in Gerusalemme, Città santa anche chiusa in questa primavera.è il titolo della Passione Vivente che sarebbe stata rappresentata in questaSe i passi sono stati rinchiusi a casa per difesa dal morbo,e così gli organizzatori della Passione Vivente, in maniera protetta,elevando le tre Croci nel vento freddo del mattino domenicale.dopo un percorso delladi circa 500 metri e con 66 gradini con il patibulum sulla spalle di Gesù, sono state elevate su uno dei Sette Colli di Canosa,, verso l'altura dellasu questada dove la Croce si è affacciata e stagliata sulla Città antica, sul Colle dei Quaranta Martiri del Rione del Castrum medievale, del Castello.Le croci elevate dalle mani volontarie sulle zolle di argilla trapuntate di erba verde e di fiori di primavera rievocano le parole di Gesù nel, (cap. 12, v. 32), dove il Signore indica di quale morte doveva morire: "Io, quando sarò innalzato da terra, attirerò tutti a me"., è stata vestita di un, come i paramenti sacri di oggi nei riti della Chiesa.Quel drappo rosso indica il sangue di Gesù nella passione vivente rappresentata dallanella prima edizione cittadina del 1988 sullatoponimo delle pietre storiche del Colle dei Quaranta Martiri. Quelle gocce di sangue di sudore ematico hanno intriso i rami d'ulivo del, fuori delle mura di Gerusalemme, Orto o Monte degli Ulivi, "frantoio", come esplica il lessico ebraico, Passione di Cristo, Passione dell'uomo, come disse Mons. Ravasi negli anni scorsi, diventano oggi un intreccio e un connubio tra la Passione di Cristo e la Passione dell'umanità flagellata come un Cristo alla Colonna, dal Virus malefico, mentre sono morti 80 Medici per causa di servizio, Sacerdoti, Carabinieri, Volontari, operatori e nostri Fratelli. Le spine sul capo del Signore sono lache ci libererà dalDal Colle Montescupolo di Canosa, la Passione Vivente ci unisce nelle case e nei cuori, nella storia e nella fede.