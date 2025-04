Canosa e Cascia unite nella fede per l'Addolorata

alle, nell'ambito delle celebrazioni dedicate allsi incontreranno durante la Santa Messa, presso la Cattedrale di San Sabino, le Comunità di Canosa di Puglia e Cascia, unite dalla fede e dell'amicizia. La celebrazione sarà officiata da, Parroco della Cattedrale di San Sabino, da, Parroco della Chiesa di Santa Maria della Visitazione di Cascia, e daParroco della Chiesa della Madonna dei Miracoli di Andria. Al termine della Messa, ci sarà un incontro istituzionale con la partecipazione dei Sindaci di Canosa e Cascia,dei rispettivi Presidenti dei Comitati dei Cavalieri dell'Addolorata,del Comitato Santesi della Chiesa di Santa Maria della Visitazione,e delle Past Presidenti della Fidapa BPW Italy di Canosa di Puglia e Spoleto,che hanno da sempre coltivato l'amicizia tra le comunità pugliesi e umbre.Durante la funzione religiosa, lariceverà la preziosache verrà solennemente donata dalla Delegazione di Cascia. Questo gesto, simbolo di devozione, rafforza ulteriormente il legame tra le due città, con un atto che va oltre la tradizione religiosa, rappresentando un segno tangibile di unione e amicizia tra le Comunità umbre e pugliesi. Successivamente, la Delegazione di Cascia e i fedeli prenderanno parte alla processione, portando con sé i simulacri dell'. Il corteo attraverserà le vie più significative di Canosa, in un cammino che unisce spiritualità, cultura e tradizione. Le vie percorse includeranno: Corso San Sabino, Piazza Vittorio Veneto, Via Imbriani, Piazza Terme, Via Kennedy, Via Saffi, Via Volturno, Via Corsica, Via Caprera, Via Santa Lucia, Via Petrarca, Via Kennedy, Via Marconi, Via Orsini, Via M. Scevola, Piazza Boemondo, Via Piave, Via Carlo Alberto, Corso Garibaldi, Corso San Sabino, Via Puglia, Via Oberdan, Rettoria della Passione.Alle ore 21:00, l'incontro si concluderà con una cena sociale, un'occasione per gustare i prodotti tipici di Canosa e Cascia, rafforzando ulteriormente i legami di amicizia tra le due comunità.